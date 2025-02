Calidad y tradición del café costarricense busca nuevas oportunidades en World of Coffee 2025

Las exportaciones costarricenses de café alcanzaron un total de US$344 millones al cierre de 2024.

Por Revista Summa

La excelencia del café costarricense llega a Dubái del 10 al 12 de febrero en el marco de World of Coffee 2025, la vitrina comercial más importante para el sector cafetalero en Medio Oriente.



El stand de esencial COSTA RICA, liderado por la Promotora del Comercio Exterior (PROCOMER), es el punto de encuentro donde el café costarricense promueve su aroma y reafirma su prestigio en World of Coffee Dubai 2025. Cuatro empresas nacionales -Döga Coffee, Café de Altura de San Ramón, CoopeTarrazú R.L. y COOPELDOS R.L.- representan al país con una oferta que combina café verde y tostado, respaldada por certificaciones que garantizan calidad, sostenibilidad y trazabilidad.



“El café costarricense es reconocido por la calidad, historia y sostenibilidad que hay detrás de cada grano. Participar en esta feria nos permite llevar ese legado a un mercado donde el consumidor valora la excelencia y la trazabilidad del producto. En PROCOMER, apostamos por abrir nuevas rutas comerciales para el sector cafetalero, conectando a nuestros exportadores con compradores clave y posicionando a Costa Rica como un país que ofrece más que un café: una experiencia diferenciada con alto valor agregado”, afirmó, Mario Sáenz, Gerente de Desarrollo de Exportaciones de PROCOMER.



En el marco de la feria, se realizarán visitas previas a puntos de venta en Dubái para conocer las dinámicas de comercialización y posicionamiento del café en el mercado árabe.



Durante el evento, la delegación costarricense ofrece degustaciones, y participa de un intercambio comercial con el respaldo del Instituto del Café de Costa Rica (ICAFÉ). Actividades como una cata exclusiva en la cafetería Roasteria en Al Quoz y una visita al Dubai Multi Commodities Centre (DMCC) consolidan la presencia del país en la industria regional.



“ La participación de Café de Costa Rica en World of Coffee Dubai, en alianza con PROCOMER, es una oportunidad estratégica para consolidar nuestra presencia en un mercado clave y altamente exigente. Durante la feria, realizaremos cataciones, degustaciones y reuniones comerciales para destacar la calidad, sostenibilidad y trazabilidad de nuestro café. Además, llevaremos a cabo una gira comercial a Arabia Saudita con el objetivo de estrechar lazos comerciales y abrir nuevas oportunidades para nuestros productores, como parte de una estrategia para encontrar nuevos mercados con alto poder adquisitivo, con el objetivo de mejorar los precios para los Productores. Seguimos comprometidos en llevar lo mejor de Costa Rica al mundo y en impulsar el crecimiento del sector cafetalero nacional”, indico el señor Gustavo Jiménez, director ejecutivo del ICAFE.



Por su parte, Facundo Madrigal, Director Comercial de Döga Coffee comentó: “Nuestra participación nos ha permitido incrementar la visibilidad de nuestra marca, presentar nuestro café y fortalecer nuestras relaciones comerciales en Medio Oriente. Gracias al apoyo de PROCOMER, nos hemos posicionado como referentes en calidad e innovación dentro del sector cafetalero”.



La incursión de Costa Rica en World of Coffee Dubai 2025 es parte de una estrategia mayor de PROCOMER e ICAFÉ para expandir las oportunidades de exportación en mercados de alto valor. Dubái se posiciona como un epicentro del comercio del café, donde la demanda por productos de calidad premium sigue en ascenso, representando una ventana de crecimiento clave para las empresas costarricenses.



Al cierre de 2024, las exportaciones costarricenses de café alcanzaron un total de $344 millones, lo que refleja el continuo crecimiento y la competitividad del sector a nivel global. Este resultado subraya el potencial del café costarricense para continuar consolidándose como un referente de calidad y sostenibilidad en mercados internacionales.