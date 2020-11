Café guatemalteco se promociona en Asia en feria internacional en Taipéi

En los primeros 10 meses del presente año, Taiwán ha importado café procedente de Guatemala por un valor de US$ 12.4 millones, colocando al país como el quinto mayor exportador de café a Taiwán.

Por Revista Summa

La Federación de Cooperativas de las Verapaces (Fedecovera) y la Asociación de Exportadores de Café (Adec) fueron dos de las entidades guatemaltecas productoras de café presentes en la Feria Internacional de Té, Café y Vino 2020, en Taipéi, República de China (Taiwán), del 13 al 16 de noviembre.

La presencia de Guatemala en este evento permitió continuar con los esfuerzos de promoción e intercambio comercial con Taiwán y favorece el posicionamiento del café guatemalteco en el mercado taiwanés y de la región asiática.

La participación de Guatemala en este evento fue posible gracias al apoyo de la Oficina Comercial para Centroamérica (CATO, por sus siglas en inglés) y forma parte de las acciones que realiza la Embajada de Guatemala en Taiwán en seguimiento de la estrategia de Diplomacia Comercial que implementa el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala.

Quinto exportador de café

En los primeros 10 meses del presente año, Taiwán ha importado café procedente de Guatemala por un valor de US$ 12.4 millones, colocando al país como el quinto mayor exportador de café a Taiwán. El producto guatemalteco goza de reconocimiento por parte de los taiwaneses quienes buscan cada vez más comprar café de especialidad.

Además de Fedecovera y Adec, el pabellón de Guatemala incluyó a dos empresarios guatemaltecos radicados en Taiwán (JAK Intl. Trades Co. Ltd. y Ama el Aroma Co.), así como un espacio dedicado a la promoción del Proyecto de Fortalecimiento Institucional para el Apoyo de Agronegocios en Guatemala, impulsado por el Fondo de Cooperación y Desarrollo Internacional (ICFD, por sus siglas en inglés) llamado “Café 3 Volcanes”.

Esta feria es organizada anualmente por el Consejo para el Desarrollo de Comercio Exterior de Taiwán (TAITRA, por sus siglas en inglés) y por Chan Chao International Co., Ltd. Reúne a propietarios de cafeterías, importadores y distribuidores de café de toda la isla. Según datos de años anteriores, el evento atrae cerca de 200.000 visitantes.