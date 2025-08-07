Café Geisha panameño marca otro récord al venderse un kilo por más de US$30.000

Todos los cafés con precios récords fueron cosechados en el pequeño pueblo de Boquete.

Por EFE

El café Geisha panameño volvió a marcar este jueves dos nuevos récords al ser vendidos por 30.204 dólares el kilo en la categoría de “lavado” y más de 20.000 en la categoría de “natural” en la subasta electrónica del Best of Panama (BOP).

El café Geisha Lavado de Hacienda La Esmeralda alcanzó el histórico precio de 30.204 dólares por kilogramo gracias a la compra de un lote de 20 kilogramos en 604.080 dólares por Julith Coffee de Dubai, alzándose con el primer puesto de dicha subasta, que comenzó en la tarde del miércoles y finalizó esta mañana.

El segundo mejor precio fue para el lote Geisha Natural, también de la Hacienda La Esmeralda (quien puso a Panamá en el mapa mundial de los cafés de especialidad en el 2004), con el récord de 23.608 dólares por kilo en esta categoría comprado por el chino JD.

“Para nuestra familia es la culminación de un año espectacular, único, solamente lo podía comparar con hace 21 años cuando ganamos por primera vez el Best of Panama. Creo que no hay ninguna otra comparación (…) y ha sido un éxito total”, dijo a EFE la directora de La Hacienda La Esmeralda, Rachel Peterson.

“Es una victoria para todo el sector caficultor de Panamá”

Por otro lado, también se marcó un nuevo precio internacional para los cafés varietales, al lograr que la variedad de Laurina (un café no Geisha) fuera comprada a 8.040 dólares por kilo por Beijing Specialty Drink Technology Co., Ltd.

La Asociación de Cafés Especiales de Panamá (SCAP, por sus siglas en inglés) ofertó 50 lotes de 20 kilogramos cada uno que suman 1.000 kilos de café verde y logró alcanzar la venta más alta propuesta con 2.861.200 dólares, que superó su propia marca del 2024 cuando alcanzó 1.388.719 dólares.

Los productores fueron sorprendidos en los primeros diez minutos de la subasta, cuando por primera vez en la historia del BOP el récord impuesto fue superado. De igual manera, se impuso un récord de precio promedio por kilogramo de 2.861,20 dólares en los 1.000 kilogramos de café ofertado y se alcanzaron las 18.988 ofertas.

“Esta es una victoria para todo el sector caficultor del país. Panamá se consolida como el país líder en todo el mundo en la producción de cafés finos; produce los cafés más sofisticados que hay en todo el planeta y el resultado de esta subasta es lo que lo evidencia”, dijo a EFE el presidente de la SCAP, Ricardo Koyner.

Boquete, el pueblo donde nace el café más caro del mundo

Todos los cafés con precios récords fueron cosechados en el pequeño pueblo de Boquete, ubicado en la provincia fronteriza con Costa Rica en las faldas del volcán Barú, una de las escasas zonas frescas de Panamá, un país altamente caliente y húmedo por su geografía tropical.

Así, el café Geisha Lavado (que obtuvo el precio más alto) tiene unas notas a guayaba, durazno blanco y jazmín con una acidez compleja mientras que el Geisha Natural mantiene un sabor a frutas tropicales. Ambos nacen de la finca el Nido, una región de Cañas Verdes dentro de Hacienda La Esmeralda en Boquete.

Por otro lado, el café de la variedad Laurina -el mejor vendido en el mundo de los cafés de especialidad no Geishas- es procedente del sector El Velo en la finca en Alto Quiel, caracterizado por ser muy dulce, muy sedoso con panela y flores blancas.