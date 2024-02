Cadena Papa Johns expande operaciones con 5 nuevos restaurantes en Costa Rica

Desde el 2018, Papa Johns es liderado por Drake Food Service Internacional (DFSI) que opera en seis mercados y suman 57 restaurantes en Costa Rica.

Por Revista Summa

La cadena de comida rápida Papa Johns anuncia su expansión en Costa Rica con la apertura de 5 nuevos restaurantes, para un total de 57 puntos de venta en el país y 126 en la región centroamericana.

En diciembre del año pasado, la franquicia, inauguró 4 tiendas ubicadas en Atenas, Plaza Bailey Cartago, Santa Bárbara Heredia y Naranjo; y este mes inauguró en Higuerones, San Rafael Abajo de Desamparados.

“La estrategia de crecimiento de Papa Johns está enfocada en llevar a la mayor cantidad de clientes, la mejor pizza del mercado con nuestro firme compromiso de ofrecer el mejor sabor, mejores ingredientes y por ende la mejor pizza del mercado”, expresó Reynaldo Treminio, CEO de Drake Food Services Centroamérica (Costa Rica, Panamá y Guatemala).

El lunes 11 de diciembre 2023, Papa Johns inauguró su tienda en Atenas ubicada 100mts oeste del Banco Popular. La franquicia cambió el Food Truck e inauguró un restaurante estilo salón, con amplio espacio para visitar con la familia, amigos o pareja.

El miércoles 13 de diciembre 2023, se inauguró el restaurante en Plaza Bailey en Distrito El Carmen, Cartago. El punto de venta es formato “delco”, para retirar o comprar para llevar. El viernes 15 de diciembre 2023, se hizo la apertura del restaurante en Santa Bárbara de Heredia, contiguo a la Musmanni, también con formato “delco”. El miércoles 27 de diciembre del mismo año, se inaugura el restaurante en Naranjo, formato Food Truck, ubicado 100mts. sur del Banco Popular de Naranjo centro. Finalmente, el pasado 30 de enero 2024, se abrió en Los Higuerones, San Rafael de Desamparados, 50mts norte del Centro Comercial Los Higueros, con formato “delco”.

“Sin duda alguna, cada restaurante nuevo nos ayuda a fortalecer nuestro vínculo con nuestros clientes, dándonos la oportunidad de servirles con nuestros mejores ingredientes”, comentó Treminio.

La estrategia de crecimiento de Papa John´s responde al éxito e historia de más de 22 años de la franquicia en el país, la cual ha brindado a los clientes opciones innovadoras a precios asequibles y con altos estándares de calidad.

¡Más sorpresas! La Felicidad de Ganar

Por la compra de un Combo 2×1 (una pizza de pepperoni y una six cheese), Roberto Vargas Vargas, vecino de Alajuela, fue el ganador de un Geely GX3 Pro 2024, gracias a la promoción “La Felicidad de Ganar.”

“Hice la orden, había mucha gente en el restaurante, me dieron tres cupones y aproveché para llenarlos, honestamente sin mucha fe. El día del sorteo me llamaron, tuve mis dudas, sin embargo, mis hijos me confirmaron que en el Facebook Live sí habían dicho mi nombre y hoy con toda mi familia estamos recogiendo el carro” afirmó Vargas ganador de la promoción.

El pasado viernes 12 de enero del 2024, Papa Johns hizo entrega del vehículo, acompañado de una gran fiesta, bailarines y música, así como de la compañía de toda la familia de Roberto Vargas (su esposa, 4 hijos, su suegra y su gato; unos por videollamada y otros presencialmente). Vargas ama estar en familia, pasear, disfrutar de muchos momentos juntos y con el Geely GX3 Pro podrá sacar el provecho.