Cadena KFC cumple 55 años en Costa Rica y planea cerrar 2025 con más expansiones

Dentro del plan de crecimiento 2025, la compañía ya concretó cuatro aperturas y en los próximos meses sumará tres restaurantes más.

Por Revista Summa

En un 2025 marcado por crecimiento e innovación, KFC Costa Rica celebra 55 años de sabor, cercanía y liderazgo en el país. Además, la franquicia cumple una década bajo la dirección de Intelectiva de Costa Rica S.A., empresa que ha fortalecido la operación con visión estratégica, inversión sostenida, el desarrollo del talento humano y el impacto positivo en las comunidades. Este 2025 continúa siendo un año en el que la marca celebra su legado y reitera su compromiso de seguir creciendo junto a su gente.

Desde su llegada en 1970 como la primera cadena de comida rápida establecida en el país —y la segunda operación internacional de KFC fuera de Estados Unidos—, la marca se ha convertido en parte del imaginario colectivo nacional. Primero los abuelos, luego sus hijos, y ahora son los nietos quienes disfrutan del sabor único de KFC. Tres generaciones han pasado por sus restaurantes, haciendo de la marca una tradición familiar. Esa cercanía, sumada a una propuesta basada en calidad, consistencia y evolución, ha posicionado a KFC como un referente en la industria de alimentos en Costa Rica.

Hoy, gracias al liderazgo de Intelectiva, la cadena ha crecido de 31 restaurantes en 2015 a 64 en operación, con una proyección de cerrar el 2025 con 67 establecimientos distribuidos en todo el territorio nacional. Además, en 10 años de operación, Intelectiva ha impulsado la generación de más de 800 puestos de empleo, para una inversión superior a los $40 millones a lo largo de esta década.

“Costa Rica y KFC han crecido juntos. Este aniversario es una oportunidad para agradecer a los costarricenses por su preferencia y confianza durante más de cinco décadas. Además, celebramos 10 años de liderazgo bajo Intelectiva, periodo en el que hemos duplicado nuestra presencia en el país, con una operación sólida, responsable y enfocada en poner a las personas primero. Sabemos que KFC es una marca muy querida por los costarricenses, por lo que ese cariño es recíproco”, mencionó Alfonso Gutiérrez, gerente general de KFC Costa Rica

Durante esta década, Intelectiva ha impulsado una estrategia de expansión con propósito, posicionando a KFC como líder del mercado en su categoría, número uno en pollo frito en Costa Rica y referente en comunicación digital en la región. Asimismo, la empresa ha fomentado alianzas con proveedores, innovación operativa y mejoras continuas y digitalización de la experiencia del cliente.

Dentro del plan de crecimiento 2025, la compañía ya concretó cuatro aperturas y en los próximos meses sumará tres restaurantes más, alcanzando así la meta de siete nuevas ubicaciones. La inversión total será cercana a los US$9.1 millones, que también contempla la remodelación de al menos diez establecimientos. Cada local incorpora un diseño renovado, autoservicio, salones amplios y tecnología de punta, incluyendo kioscos digitales que agilizan y personalizan la experiencia de

compra. Estas acciones generarán más de 175 nuevos empleos, que se sumarán a una fuerza laboral de más de 1.180 personas, en su mayoría jóvenes entre los 18 y 30 años.

El componente social también forma parte integral de este legado. A través de su programa “Pieza a Pieza”, KFC promueve acciones de voluntariado y el apoyo a poblaciones vulnerables mediante alianzas con organizaciones sociales. Solo en el último año, la empresa benefició a más de 1.300 personas con actividades de voluntariado y distribuyó más de 288.000 platos de comida como parte de sus acciones de donación alimentaria.

“Nuestro verdadero motor siempre ha sido la gente. No solo quienes visitan nuestros restaurantes, sino quienes nos respaldan día a día. Este año es un homenaje a esa comunidad de personas que ha crecido con nosotros. Miramos hacia adelante con la responsabilidad de seguir generando oportunidades, innovando y contribuyendo al desarrollo económico y social del país”, añadió Gutiérrez.

Con estos proyectos, KFC de la mano con Intelectiva reafirman su compromiso con Costa Rica, manteniéndose como un actor relevante en la industria de alimentos, generador de empleo, motor de innovación y aliado de la comunidad.