Burger King, Domino’s y Popeyes inician 2026 con siete nuevas aperturas en Costa Rica

Por Revista Summa

Las franquicias internacionales Burger King, Domino’s Pizza y Popeyes continúan fortaleciendo su presencia en Costa Rica, al inaugurar en esta temporada de fin y principio de año, siete nuevos restaurantes en distintos puntos del país.

Burger King inauguró 3 nuevos puntos donde ya se puede disfrutar de la mejor carne a la parrilla. El primero está ubicado en el mall Zona Centro en San Rafael Abajo de Desamparados, con un espacio de 107 m² de construcción y capacidad para 60 clientes.

También hay un nuevo BK en el Food Court de la Universidad Latina en Heredia, disponible para estudiantes, colaboradores y vecinos de la zona.

La tercera apertura es en San Sebastián, donde se ubicó el antiguo Jardín Cevichero Mexicano. Este restaurante tiene 305 m² de construcción, servicio de Auto King y una capacidad para 37 personas en salón. Todos los nuevos restaurantes cuentan con quioscos digitales e internet gratis para los visitantes.

Por su parte, Domino’s Pizza abrió un nuevo restaurante en el Food Mall Liberia, con 70 m² de construcción, amplia capacidad en salón y parqueo. Además, los motorizados ya recorren toda la Ciudad Blanca con entregas a domicilio.

La zona de San Sebastián también puede disfrutar Domino’s en su nuevo restaurante ubicado contiguo a Burger King (en el antiguo Jardín Cevichero Mexicano), en un local de 140 m² con capacidad para 28 personas. Además, cuenta con 18 espacios de parqueo para mayor comodidad.

Popeyes, con el mejor pollo con sabor original de New Orleans, también abrió sus puertas en el Food Mall Liberia, con amplio espacio en salón y en su parqueo.

Y los vecinos de Desamparados también tienen razones para celebrar, pues el nuevo Popeyes está ubicado 100 metros norte del Centro Comercial Desamparados. Cuenta con una construcción de 300 m², capacidad para 58 personas, parqueo con 16 espacios y atención por autoservicio.

“Estas aperturas han sido muy esperadas por nuestros clientes en las diferentes localidades del país, quienes valoran la calidad y variedad que ofrecemos en el menú de cada marca. Nuestro plan de expansión continuará con fuerza en este 2026, buscando siempre estar más cerca de nuestros consumidores y así agradecer su preferencia”, comentó Vladimir Monestel, director de mercadeo de Burger King, Domino’s y Popeyes Costa Rica.

En total, estas aperturas generaron 132 empleos de forma directa, ocupados en su mayoría por vecinos de las zonas cercanas. Estos restaurantes mantienen un proceso de reclutamiento constante, por lo que los interesados en formar parte de su capital humano pueden enviar su currículo a la dirección: [email protected]

Continúa el plan de expansión en el país

Para el año 2026, tanto Burger King como Domino´s y Popeyes tienen proyectadas nuevas aperturas en diversos puntos del país, las cuales se darán a conocer oportunamente.

“Estas aperturas reflejan nuestra confianza en el mercado costarricense y el compromiso de seguir creciendo junto a las comunidades donde operamos. En cada restaurante, tenemos la oportunidad de beneficiar de forma directa a nuestros colaboradores, así como a cientos de personas más de forma indirecta, con nuestros socios comerciales y proveedores. De cara al 2026, visualizamos un año de expansión y consolidación, con marcas cada vez más cercanas, innovadoras y alineadas al gusto de nuestros clientes”, afirmó Mario Jiménez, gerente general de Burger King, Domino´s y Popeyes Costa Rica.

Con estas inauguraciones, Burger King alcanza 48 restaurantes, Domino´s Pizza llega a 15 puntos y Popeyes cuenta ya con 5 locales en Costa Rica.