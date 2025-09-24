Brecha educativa en Costa Rica alcanza niveles críticos

En primaria, solo 63% de los estudiantes de primer grado alcanza el nivel esperado en lectura; en quinto grado cae a 57%.

Por Revista Summa

La crisis educativa en Costa Rica se refleja con fuerza en dos áreas fundamentales: la lectura y las matemáticas. Lo que debería ser una progresión académica, se ha convertido en un retroceso. Mientras más avanzan los estudiantes en el sistema educativo, menores son sus resultados en comprensión lectora y razonamiento matemático.

Los datos más recientes del informe Estado de la Educación 2025 revelan que 4 de cada 10 niños de quinto grado no logran el nivel mínimo en lectura, y que tres de cada cuatro adolescentes de secundaria no comprenden lo que leen al nivel esperado. Esta realidad, según especialistas, compromete el futuro académico, laboral y social del país.

El panorama en matemáticas no es menos preocupante, según este informe gran parte de los estudiantes no alcanza el nivel esperado en resolución de problemas y pensamiento lógico-matemático. Conforme pasan de ciclo, la brecha se amplía: muchos jóvenes llegan a secundaria sin dominar operaciones básicas, lo que limita su avance en álgebra y geometría y los coloca en desventaja frente a los estándares internacionales.

En este contexto, el método educativo Kumon se presenta como un aliado estratégico y complementario para enfrentar la emergencia. Con programas individualizados de Matemáticas e Inglés, Kumon permite que cada estudiante inicie en un punto cómodo y avance en las áreas en las que presenta mayor rezago, sin importar su edad o grado escolar. Además, el programa de inglés refuerza de manera integral la comprensión lectora, una de las competencias más débiles señaladas en los informes.

“Hoy más que nunca, los niños y jóvenes necesitan herramientas que les devuelvan la confianza en su aprendizaje. En Kumon no solo buscamos que mejoren sus notas, sino que desarrollen habilidades para toda la vida, como la autonomía, la concentración y la capacidad de resolver problemas”, explicó Melania Baltodano, orientadora Kumon en Costa Rica.

Kumon, con presencia en más de 60 países, incluyendo un centro en San Rafael de Escazú, ofrece sus programas en modalidad presencial y virtual. El método, de origen japonés, se enfoca no solo en mejorar calificaciones, sino en fortalecer capacidades cognitivas clave como la memoria de trabajo, el pensamiento lógico y la atención sostenida.

Según Baltodano, la brecha educativa no se resolverá de la noche a la mañana, pero cada niño que logra avanzar y superar sus rezagos es un paso hacia un futuro más equitativo. “Hacemos un llamado a padres, educadores y autoridades a unir esfuerzos en favor de la educación de nuestra niñez y juventud”, agregó la experta.