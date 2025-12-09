Boston Scientific, talento y cultura: dos pilares que impulsan su crecimiento en Costa Rica



La companía fomenta la capacitación continua y el crecimiento de las personas colaboradoras.

Por Revista Summa

Las personas que trabajan en esta multinacional tienen un propósito muy claro: transformar vidas mediante soluciones médicas innovadoras que ayudan a pacientes en todo el mundo. Esa misión es posible gracias a que ofrece un ambiente laboral estable y seguro, cuida de su gente y de las comunidades y procura mantener las capacidades instaladas que han desarrollado en conjunto.

En el día a día, en Boston Scientific se vive una cultura inclusiva que promueve el desarrollo de capacidades y fomenta los aportes de las personas colaboradoras para mejorar el desempeño a todos los niveles. Ese enfoque ha sido clave no solo para atraer al mejor y más preparado talento, sino también para cimentar su posicionamiento como el principal empleador y el mayor exportador del sector de Ciencias de la Vida del país. Como líder global en la industria, la corporación ha encontrado en Costa Rica un suelo fértil para desplegar operaciones que van más allá de la manufactura avanzada. Además de sus tres plantas de producción –en Heredia, Alajuela y Cartago–, Boston Scientific ya cuenta con capacidades completas en las áreas de Investigación & Desarrollo, Servicios Corporativos Globales y Comercial (esta última en San José).

¿CÓMO IMPULSA AL TALENTO?

Cuida de su gente, dotándola de oportunidades reales de crecimiento y desarrollo profesional dentro de la organización. Por ejemplo, mediante el programas GROW, provee a las personas operarias de producción una serie de herramientas en habilidades blandas y técnicas. También ofrece oportunidades de capacitación en liderazgo para quienes tengan esa ambición.

Reconoce que la carrera profesional, ya sea gerencial o técnica, no siempre es la única meta. Para quienes tienen ambiciones diferentes, como continuar con sus estudios o asumir roles familiares más presentes, la empresa facilita un equilibrio entre la vida laboral y la personal que lo hace posible.

Además de una remuneración justa por el trabajo, el personal cuenta con acceso a una asociación solidarista, periodos sabáticos, campañas de salud y paquetes de beneficios para su bienestar integral.

Todas sus acciones se fundamentan tanto en una sólida cultura organizacional como en un uso estratégico de la información.

Constantemente, realiza mediciones del clima y del ambiente laboral, con el propósito de identificar lo que se hace bien y trabajar en los aspectos en los que podría mejorar. Es decir, la cultura de mejora continua se aplica tanto dentro como fuera del proceso de manufactura.

A pesar del ritmo ágil de los procesos de manufactura, propicia que a diario haya tiempo suficiente para que los equipos de trabajo conversen. Ese espacio se aprovecha para que cualquier persona reconozca el buen trabajo de los compañeros que lideran con el ejemplo.