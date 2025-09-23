Boston Scientific abre en Costa Rica nuevo  centro de servicios globales e investigación y desarrollo

Además de consolidar su división de Investigación y Desarrollo, añadirá servicios compartidos de soporte a operaciones globales en áreas como Tecnologías de la Información, Finanzas y Recursos Humanos.

Por Revista Summa

Boston Scientific Corporation (NYSE: BSX) — proveedor líder mundial en dispositivos médicos innovadores que transforma la vida de pacientes en todo el mundo — anunció la expansión de sus operaciones en Costa Rica con la apertura de su nuevo Global Hub.

Ubicado en la Zona Franca América, en Heredia, este nuevo centro de servicios reúne en un punto estratégico a cerca de 1200 colaboradores con funciones de Investigación y Desarrollo (I+D), así como todos los equipos de servicios compartidos de la empresa, incluyendo áreas como Diseño, Ingeniería de Empaque, Administración de Proyectos, Asuntos Regulatorios y Clínicos, Finanzas, Recursos Humanos y Tecnologías de la Información. La expansión permitirá la creación de 250 nuevos empleos durante los próximos 12 meses.

“Durante más de dos décadas, el talento, la innovación y el compromiso de nuestro equipo en Costa Rica nos han permitido atender a más pacientes y apoyar el crecimiento de la compañía”, dijo Brad Sorenson, vicepresidente ejecutivo de Operaciones Globales. “La consolidación de nuestros servicios globales y operaciones de I+D en este Centro Global ayudará a aumentar la eficiencia y la innovación para respaldar nuestra misión de mejorar la salud de los pacientes en todo el mundo”.

“Boston Scientific es una empresa de gran importancia para Costa Rica. Con tres plantas de manufactura de clase mundial, una oficina comercial y un hub global de servicios, su expansión refleja la confianza en nuestro talento humano, la estabilidad de nuestro país y nuestro compromiso con la innovación y la sostenibilidad. Esta nueva inversión generará más empleos de calidad y fortalece a Costa Rica como un centro estratégico para el desarrollo de soluciones médicas que impactan positivamente la vida de millones de personas en todo el mundo. Boston Scientific cuenta con nuestro respaldo y apoyo para seguir creciendo en el país”, afirmó Indiana Trejos, Ministra a.i. de Comercio Exterior.

La decisión de Boston Scientific de instalar su nuevo centro de servicios globales e investigación y desarrollo en Costa Rica confirma la solidez de nuestro ecosistema en ciencias de la vida. Este Global Hub demuestra que el talento costarricense y la capacidad de innovación continúan ofreciendo el entorno idóneo para que empresas líderes en tecnología médica consoliden y amplíen sus operaciones estratégicas de alto valor en suelo nacional”, añadió Laura López, Gerente General de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER).

Boston Scientific opera desde hace más de veinte años en Costa Rica y cuenta con otras cuatro operaciones en el país, que incluyen tres plantas de manufactura ubicadas en Heredia, Alajuela y Cartago y una operación comercial en San José.

Oportunidades de empleo

Boston Scientific anunció además una feria virtual de empleo disponible a partir del 23 de septiembre, donde los interesados podrán aplicar en línea en el enlace: bit.ly/feriavirtualbsc.

Las oportunidades incluyen roles técnicos, administrativos y de liderazgo en áreas como I+D, Tecnologías de la Información, Recursos Humanos y Finanzas, entre otras. La compañía busca profesionales con habilidades de colaboración transversal e integración global.

“Boston Scientific ofrece una extraordinaria experiencia laboral que brinda oportunidades para el bienestar integral, flexibilidad laboral, programas de desarrollo profesional y oportunidades de movilidad internacional, lo que la consolida como una de las empresas más atractivas para el talento costarricense”, explicó Karla Zúñiga, Gerente de Recursos Humanos de Boston Scientific.