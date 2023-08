Bogotá, dentro del top 5 de ciudades preferidas para realizar eventos en Latinoamérica

Bogotá ocupó la cuarta posición en Latinoamérica en cuanto a cantidad de reuniones asociativas en formato presencial e híbrido, con un total de 33 reuniones realizadas durante el 2022.

Por Revista Summa

Según el reporte del ranking publicado por ICCA- International Congress and Convention Association- sobre reuniones realizadas en 2022, de forma presencial e híbrida, Bogotá ocupó la cuarta posición en Latinoamérica, con un total de 33 reuniones realizadas en 2022; las primeras posiciones fueron ocupadas por Buenos Aires, Lima, y Santiago de Chile.

La metodología empleada por ICCA, midió las reuniones realizadas de forma 100% presencial y también aquellas que tuvieron formato híbrido. Escalando el reporte a nivel del continente americano, Bogotá ocupó el puesto número 9 en cantidad de reuniones asociativas, entre 396 ciudades, superando a grandes destinos como Chicago, Washington, Nueva York, Miami y Los Ángeles. Desde la perspectiva mundial, Bogotá ocupó el puesto 58 en número de reuniones, entre 1.472 ciudades.

El 59% de las reuniones en Latino América se realizaron en hoteles, el 18% en centros de convenciones, el 17% en universidades y el 6% en recintos únicos/no convencionales. En Bogotá, los hoteles se usaron un 54%, los centros de convenciones y exhibiciones un 31% (porcentaje mayor con respecto al de Latinoamérica 18% y al mundo 25%), y las universidades un 15%.

En cuanto a la temática de las reuniones, en Latinoamérica el 18% fueron de ciencias médicas, el 10% ciencia, el 9 % tecnología, el 7% ciencias sociales, el 7% industria, el 6 % economía, 6% educación, y el 32 % otras. Por su parte, en Bogotá, el 14% fueron temáticas relacionadas con ciencias médicas, el 14% tecnología, 12% industria, 7% ciencias sociales, 7% economía, 5% leyes, 5% administración y 36% otros enfoques.

Bogotá, destino receptivo de eventos de clase mundial

La capital, se posiciona como la ciudad de Colombia con mayor cantidad de eventos ICCA realizados en 2022, seguida de Medellín con 22 eventos y Cartagena con 21 eventos de este tipo.

“La ciudad se ratifica como uno de los epicentros más importantes en el desarrollo de eventos internacionales en diversos sectores, en especial en ciencias de la salud, tecnología, BPO – tercerización de servicios, ciencias sociales, entre otros, a nivel Latinoamérica y el mundo. Desde Invest in Bogota y su Bureau de Convenciones, como agencia de promoción de negocios de la Ciudad Región y en colaboración estrecha con aliados, estamos comprometidos con la captación de eventos de talla mundial que conecten a organizadores y asistentes de reuniones y eventos con el tejido productivo local, con el fin de contribuir al desarrollo socioeconómico”, señala Isabella Muñoz, directora ejecutiva de Invest in Bogota.

Por su parte, Paola Piza, gerente del Bureau de Convenciones en Invest in Bogota, indica que la cuarta posición alcanzada por el destino en 2022 en el ranking ICCA, es producto del trabajo mancomunado de los actores locales, de la articulación público-privada, las sinergias con aliados tanto internacionales como nacionales, así como de la confianza por parte de los organizadores de eventos para realizar sus reuniones en la capital.

A continuación, algunas reuniones representativas tipo ICCA realizadas en Bogotá durante el 2022: WFNS World Congress of Neurosurgery; 7th Global Symposium on Health Systems Research –HSR; Congreso del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano -CIDEU-; Annual Convention of the Society of American Travel Writers –SATW, Devcon Ethereum Conference; 51th Congreso de la Asociación Internacional de Ferias de América -AFIDA-; Congreso Latinoamericano de Cadena de Frío; 45th Cineposium; Radiological Society of North America Spotlight Course -RSNA Spotlight Course; entre otras.