BN Seguros impulsa la excelencia empresarial costarricense junto a la Cámara de Industrias de Costa Rica



La empresa Rexcargo Costa Rica S.A. es cliente de BN Seguros y participa en el autodiagnóstico del Modelo de la Excelencia de la CICR.

Por Revista Summa

En el marco del compromiso con el desarrollo sostenible y la mejora continua del sector productivo nacional, la BN Sociedad Corredora de Seguros del Banco Nacional (BN Seguros) vuelve a trabajar de la mano con la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), como aliado oficial del Programa a la Excelencia 2025, el cual promueve el crecimiento, la innovación y la competitividad de las empresas costarricenses.

A través de esa iniciativa, las organizaciones pueden identificar oportunidades de mejora en áreas clave, como liderazgo, responsabilidad social, talento humano, innovación, procesos, relación con clientes y mercados. Su enfoque integral se traduce en beneficios tangibles tanto para las compañías como para los clientes, quienes reciben productos y servicios de mayor calidad, sostenibles y alineados con las mejores prácticas globales.

“Para BN Seguros es un honor ser un aliado estratégico de las empresas costarricenses comprometidas con la excelencia. Más allá de proteger activos, generamos valor agregado a través de asesoría y acompañamiento en materia de gestión de riesgos para brindar tranquilidad y asegurar la continuidad de las operaciones de nuestros clientes, anticipándonos a lo inesperado y reduciendo el impacto que eventualidades puedan tener en su futuro”, indica David Villalobos, director comercial a.i. de BN Sociedad Corredora de Seguros.

En tiempos donde las empresas enfrentan grandes desafíos, cuidar lo que se ha construido es esencial. Por eso, BN Seguros les brinda un servicio personalizado, les ayuda a reconocer los riesgos propios de su industria y a crear soluciones a la medida de sus necesidades.

REXCARGO COSTA RICA S.A. , UN CASO DE ÉXITO

“Estos programas impulsan el liderazgo organizacional y fomentan la excelencia operacional. A la vez, fortalecen la alineación entre la calidad, la gestión del riesgo y los objetivos corporativos, lo cual consolida nuestro compromiso con la sostenibilidad y la competitividad”, señala Davis Chaves, gerente de Calidad y Riesgo de Rexcargo Costa Rica S.A.

La empresa asume el participar en el autodiagnóstico del Modelo de la Excelencia de la CICR como una oportunidad es- tratégica invaluable para fortalecer su reputación y su cultura, orientada a la calidad y la mejora continua.

“El respaldo de BN Seguros ha dado seguridad a las operaciones de nuestra compañía y confianza a nuestros públicos de interés. La experiencia ha sido muy positiva y enriquecedora; nos ha abierto el acceso a acompañamiento ágil, especializado y siempre adaptado a las necesidades reales de la organización. Este año que celebramos nuestro 50 aniversario, valoramos profundamente contar con este tipo de aliados estratégicos que contribuyen a nuestra estabilidad, crecimiento y proyección de futuro”, afirma Chaves.