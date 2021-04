Bitcoin: ¿por qué invertir en Activos Digitales en 2021?

Con el paso de los años, Bitcoin se ha consolidado como una reserva de valor rentable para las empresas, una red de pago y medio de intercambio confiable para sus usuarios e inversionistas.

Por Revista Summa

Recientemente, gracias a su debut en la bolsa de valores de Coinbase -plataforma de intercambio de Activos Digitales – el precio del Bitcoin logró su valor máximo hasta la fecha, alcanzando los 64 mil dólares, lo que está haciendo replantear las opiniones de sus más escépticos oponentes.

Actualmente, han sucedido una serie de sucesos que favorecen la expansión de este activo digital y su inminente consolidación como un medio de pago establecido en el comercio internacional, lo cual muestra un punto de inflexión para Bitcoin y, por tanto, el año ideal para invertir en este Activo Digital.

Bitcoin convierte a sus opositores iniciales en aliados actuales

Dicen que es de sabios cambiar de opinión, y tal es el caso de MicroStrategy, la compañía de inteligencia empresarial independiente más grande y que cotiza en la bolsa de valores (NASDAQ: MSTR). En 2013, su CEO Michael J. Saylor manifestaba su opinión desalentadora respecto a la Activo Digital a través de su propia cuenta de Twitter: “Los días de #Bitcoin están contados. Parece que es sólo cuestión de tiempo antes de que sufra el mismo destino que los juegos de azar en línea”.

Sin embargo, el paso firme con el que avanzan las bitcoins como monedas de intercambio para el mundo actual siendo respaldadas por millones de personas que aceptan su valor, modificaron la perspectiva del directivo de MicroStrategy. Así, en 2020 se encontraba un tweet de @michael_saylor que expresaba que: “La revolución monetaria de Bitcoin avanza a una velocidad increíble; en poco menos de siete años, le han sucedido muchas cosas.”

Bitcoin es una reserva de valor rentable para las empresas

Este post en la red social sólo confirmaba el anuncio oficial en 2020 de que la compañía de Saylor adquiere 38,250 BTC por un precio de compra total de US$425 millones, con el objetivo de maximizar el valor a largo plazo para sus accionistas pues la empresa considera que: “Esta inversión refleja nuestra creencia de que Bitcoin, es un refugio de valor confiable y un activo de inversión atractivo con un mayor potencial de apreciación a largo plazo que la retención de liquidez.”

Como destaca Carlos Mosquera, CEO de Solidus Capital, proveedor líder de Activos Digitales en Iberoamérica: “Si bien es cierto que todavía estamos en el comienzo de la revolución de Bitcoin, las cosas se aceleraron enormemente en 2020. El éxito de MicroStrategy con este Activo Digital motivará a otras empresas importantes a seguir su ejemplo. Y también dará ideas al público en general respecto a la posición actual y el futuro de Bitcoin dentro del sistema financiero mundial”.

También encontramos el ejemplo de la startup de software de gráficos Snappa, la cual decidió mover 40% de sus reservas de efectivo a Bitcoin pues para ellos este Activo Digital se erige como una tecnología de ahorro muy superior para esos fines en comparación con las cuentas de ahorro tradicionales. Asimismo, el multimillonario y manager de fondos de cobertura (hedge funds) Paul Tudor Jones declaró en 2020 para CNBC que ahora prefiere esta Activo Digital sobre el oro para protegerse contra la presente inflación monetaria y que “poco más del 1% de mis activos están en Bitcoin.”

Así, como destaca Mosquera de Solidus, la mayor correlación entre el oro y el Bitcoin en 2020 mostró cómo este Activo Digital se está convirtiendo en la reserva preferida de activos de valor a nivel mundial.

Bitcoin es una red de pago y un medio de intercambio confiable

En el último año, se movieron US$25B en transacciones en Activo Digitales (mayormente BTC) para pagos B2B entre importadores y exportadores de Asia y Latinoamérica. Estas grandes cantidades de dinero se desplazan casi instantáneamente y con tarifas mínimas, lo que apoya la reducción de costos para las empresas públicas.

Es por eso que el cambio es inminente y las Activo Digitales cobran más fuerza. Por ejemplo, PayPal, uno de los líderes internacionales de pagos en línea y oponente de Bitcoin hasta 2020, empezó a trabajar ya en una solución para ofrecer la compra-venta de bitcoins a sus aproximadamente 325 millones de usuarios. En tanto, la Office of the Comptroller of the Currency (OCC), regulador bancario estadounidense, autorizó que los bancos estadounidenses compren y custodien Activos Digitales para sus clientes en algún momento después de 2022.

Los Activos Digitales son la última ventaja en las finanzas globales, una innovación sin precedentes que impulsa el mercado libre global, este es el evento de creación de riqueza y transferencia de capital más grande de la humanidad. Todavía es temprano,estamos a los mismos niveles de adopción del internet en 1995.

Entonces, como concluye Mosquera: “si bien, hasta ahora, todos los anuncios sobre la adopción de Bitcoin sólo se relacionaban con ofrecer servicios en torno a esta Activo Digital, hoy en día, tras el anuncio de MicroStrategy de ser la primera corporación importante en hacer de ésta su reserva de efectivo, dicha acción la valida aún más como red de pago y medio de intercambio eficiente y barato, lo que contribuye a cumplir la visión de Satoshi Nakamoto –su creador– de una sociedad que funciona bajo un sistema financiero global descentralizado”.