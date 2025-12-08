BIA Honduras: un lugar donde las ideas se valoran

Cuenta con beneficios emocionales que fortalecen la satisfacción y compromiso de cada colaborador.
Por Revista Summa
La organización atrajo a un grupo heterogéneo de profesionales procedentes de diversas multinacionales con un interés común: conformar el tipo de compañía en la que siempre quisieron trabajar. La empresa busca al mejor talen- to, donde quiera que esté, por lo que ha adoptado prácticas de trabajo híbridos e incluso 100% fuera de la oficina.
Además, apuesta a que la mejor escuela es el trabajo, por lo que vincula a los colaboradores a proyectos retadores, les brinda acompañamiento y retroalimentación directa, bajo el convencimiento que las personas progresan cuando se enfrenta honestamente a sus áreas de mejora. Eso, de la mano con un proceso de evaluación del desempeño basado en la meritocracia, propicia que el talento descubra y aproveche todo su potencial.
¿CÓMO IMPULSA BIA HONDURAS A SU TALENTO?
- A través de su programa insignia Creciendo Juntos, el cual apoya directamente a los colaboradores en cinco pilares fundamentales: educación, vivienda, salud, finanzas y empleo. Esa iniciativa le permite transformar vidas y fortalecer comunidades desde adentro.
- Cuenta con beneficios emocionales que fortalecen la satisfacción y compromiso de cada colaborador, convirtiéndose así en un lugar donde trabajar se convierte en una experiencia positiva.
- Ofrece flexibilidad, autonomía y una cultura que valora las ideas, la iniciativa y las ganas de crecer.