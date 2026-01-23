BCIE y OIM formalizan alianza estratégica para fortalecer la cooperación regional en migración

La cooperación con la OIM reafirma el compromiso del BCIE con el desarrollo social, económico y ambiental de los países miembros.

Por Revista Summa

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) celebraron la firma de un Memorándum de Entendimiento (MoU) que establece un marco de colaboración para abordar los desafíos migratorios en Centroamérica y República Dominicana.

El acuerdo, con una vigencia de tres años prorrogable, permitirá la puesta en marcha de proyectos conjuntos en áreas como reintegración sostenible, migración laboral, protección contra la trata de personas, acceso a servicios básicos, cohesión social y cambio climático. A través de esta alianza, ambas instituciones impulsarán el intercambio de conocimientos, el fortalecimiento de capacidades y la coordinación de acciones para apoyar a las personas migrantes y comunidades en situación de vulnerabilidad.

“Este acuerdo refleja nuestra visión compartida de que la migración, cuando se gestiona adecuadamente, puede ser un motor de desarrollo sostenible e inclusión”, señaló Maria Moita, Directora Regional de la OIM para Latinoamérica y el Caribe. “Al unir esfuerzos con el BCIE, fortaleceremos nuestra capacidad conjunta para diseñar soluciones basadas en evidencia y centradas en las personas migrantes y las comunidades”.

“La cooperación con la OIM reafirma el compromiso del BCIE con el desarrollo social, económico y ambiental de los países miembros que requieran de este tipo de iniciativas”, añadió la Presidente Ejecutiva del BCIE, Gisela Sánchez. “Hoy damos un paso decisivo al formalizar nuestra alianza con el propósito de acelerar la formulación de un programa migratorio que aborde las causas estructurales de la migración y promueva soluciones sostenibles e inclusivas”.

Tras la firma, BCIE y OIM iniciarán la planificación de actividades prioritarias y establecerán mecanismos de seguimiento para garantizar el impacto efectivo de la alianza en la región.