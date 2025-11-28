BCIE y FONPLATA firman Acuerdo de Intercambio de Exposición por hasta US$468 millones

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA) suscribieron un Acuerdo de Intercambio de Exposición (EEA, por sus siglas en inglés) por un monto de hasta US$468 millones, representando el tercer acuerdo de este tipo ejecutado por el BCIE en menos de un año, en línea con las medidas de optimización de balance establecidas en su Estrategia Financiera 2025-2029.

Este acuerdo marca un nuevo precedente, al tratarse del primer EEA celebrado entre dos Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMDs) con calificaciones en el rango de “AA” y de “A”, representando un nuevo avance en la cooperación Sur-Sur entre ambos bancos subregionales y en la evolución del uso de este tipo de instrumentos en la Banca Multilateral de Desarrollo (BMDs).

Con este nuevo EEA, el BCIE alcanza un total de US$1,618 millones en este tipo de operaciones, lo que ha permitido diversificar aún más sus exposiciones y fortalecer su posición patrimonial. Lo anterior refuerza la sólida posición financiera del Banco, tal como ha sido destacada por las agencias calificadoras de riesgo y que ha resultado en cuatro acciones positivas de calificación en menos de un año, incluyendo la reciente mejora de su calificación por S&P Global Ratings desde “AA” hasta “AA+”, reflejando así el compromiso del Banco con la gestión prudente y eficiente de su hoja de balance.

La transacción se alinea con las recomendaciones del Marco de Adecuación de Capital impulsado por el G20, con el objetivo de reforzar la solidez financiera de los BMDs y generar valor a largo plazo para sus miembros. La ejecución de esta transacción posiciona al BCIE como referente en acuerdos de este tipo entre instituciones con calificaciones crediticias distintas a “AAA”, evidenciando su compromiso estratégico para impulsar el desarrollo sostenible en la región con el apoyo de herramientas financieras innovadoras como los EEAs.

La Presidente Ejecutiva del BCIE, Gisela Sánchez, expresó: “Este nuevo EEA con FONPLATA refleja nuestra visión de fortalecer la cooperación entre Bancos Multilaterales de Desarrollo y de liderar iniciativas financieras innovadoras que nos permitan alcanzar objetivos comunes de manera estratégica. Asimismo, refuerza nuestro compromiso con la sostenibilidad e innovación financiera a largo plazo, así como con la resiliencia de nuestras operaciones, lo que nos permitirá maximizar el impacto positivo en nuestros países miembros.”