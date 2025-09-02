En Septiembre llega el ranking de las Empresas con Mejor Reputación Corporativa 2025
BCIE refuerza su liderazgo en sostenibilidad con Certificación LEED Gold en Honduras

Sep 2, 2025 | Noticias de Hoy

Esta certificación refuerza el compromiso del Banco con su Sistema de Responsabilidad Ambiental y Social Corporativa (SASC).

Por Revista Summa

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) obtuvo para su Edificio II en Honduras la Certificación LEED® BD+C: NC v4, nivel Gold, otorgada por el U.S. Green Building Council (USGBC). Este reconocimiento internacional reafirma el compromiso del Banco con la eficiencia energética, la innovación y la protección del medio ambiente, consolidándolo como un referente en construcción responsable en Honduras.

Con una superficie de 12,731 m², el edificio incorpora, desde su diseño, estrategias avanzadas de sostenibilidad: una envolvente de alto desempeño, sistemas de iluminación y climatización eficientes, aprovechamiento de energías renovables, integración de estaciones de carga para vehículos eléctricos, monitoreo de la calidad del aire interior, reducción del consumo de agua y selección de materiales ecológicos.

Durante la construcción se aplicaron prácticas de control de la contaminación ambiental y se implementó una gestión responsable de residuos, priorizando el reciclaje y la reutilización, lo que permitió minimizar significativamente los desechos enviados al vertedero municipal. Además, para garantizar la permanencia de estos logros, se desarrollaron planes de operación y mantenimiento sostenible, se implementó un sistema de limpieza avanzada y se elaboró un programa de educación ambiental dirigido a los usuarios y visitantes del edificio.

Algunos de los principales logros son la reducción en más del 18% en la demanda energética, gracias al diseño optimizado del edificio; el 28% de energía generada en sitio mediante sistemas fotovoltaicos; más del 41% de ahorro total en consumo eléctrico; el 40% de reducción en el consumo de agua en interiores; y más del 80% de residuos de construcción reutilizados o reciclados.

Esta certificación refuerza el compromiso del Banco con su Sistema de Responsabilidad Ambiental y Social Corporativa (SASC), que asegura que todas sus instalaciones operen de manera sostenible. Asimismo, complementa la ISO 14001:2015 en Gestión Ambiental, vigente en las oficinas del BCIE en Honduras, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Costa Rica y la certificación LEED en Operación y Mantenimiento en El Salvador y LEED en Diseño y Construcción en Nicaragua, ambas en nivel Gold, consolidando, así, su liderazgo regional en innovación, eficiencia y buenas prácticas ambientales.

