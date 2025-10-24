BCIE nombra a José Guillermo Guerrero como nuevo Vicepresidente Ejecutivo

Nombramiento marca un hito histórico para la Institución.

Por Revista Summa

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) anunció hoy el nombramiento de José Guillermo Guerrero Sobrino, de nacionalidad mexicana, como su nuevo Vicepresidente Ejecutivo. La decisión fue aprobada por el Directorio del Banco tras un proceso de selección competitivo, internacional y basado en méritos.

El nombramiento del Señor Guerrero marca un hito institucional sin precedentes, al convertirse en el primer Vicepresidente Ejecutivo originario de un país miembro extrarregional, que fue el primer país de ese grupo de miembros que se incorporó al BCIE en 1992.

El proceso inició en abril de 2025 con una convocatoria pública internacional, que recibió más de 600 postulaciones de candidatos provenientes de distintos países miembros del Banco. El BCIE contó con el acompañamiento de una firma internacional que facilitó el reclutamiento y acompañó el proceso con transparencia y rigurosidad técnica.

El Señor José Guillermo Guerrero asumirá el cargo en reemplazo del SeñorJaime Roberto Díaz, a quien el BCIE agradece por sus años de servicio y su valiosa contribución a fortalecer la institución.

El nombramiento se produce en el marco de una nueva etapa institucional, liderada por su Presidente Ejecutiva, Gisela Sánchez, la primera mujer en ocupar este cargo en la historia del Banco. Su gestión se ha enfocado en impulsar la excelencia operacional, la ética y la transparencia así como una gestión centrada en resultados, con una gobernanza sólida y una estrategia orientada a maximizar el impacto positivo en los países miembros.

“La incorporación del nuevo Vicepresidente Ejecutivo, marca un hito en la historia del BCIE al convertirse en el primer vicepresidente originario de un país extrarregional: México, precisamente el primer país extrarregional en haberse incorporado al BCIE en 1992. Es un hito que demuestra la madurez institucional y nuestro compromiso con los más altos estándares a nivel global”, expresó la Presidente Ejecutiva del BCIE, Gisela Sánchez.

El nuevo Vicepresidente Ejecutivo cuenta con una sólida trayectoria con más de 25 años de experiencia en gestión de riesgos, finanzas corporativas, desarrollo y multilateralismo. Ha ocupado posiciones de liderazgo en instituciones financieras internacionales, bancos globales además de firmas de consultoría y roles académicos de alto nivel. Cuenta con una reconocida capacidad técnica y liderazgo estratégico.