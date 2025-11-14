BCIE logra su mayor hito financiero en la historia al alcanzar la calificación de AA+

La agencia calificadora S&P Global Ratings (S&P) mejoró la calificación crediticia del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) de “AA” a “AA+”. Este resultado marca la cuarta acción positiva en la calificación de riesgo del BCIE este año por parte de las agencias calificadoras y la segunda emitida por S&P.

Según el comunicado oficial de S&P, la mejora se da en el marco de la revisión de la metodología para instituciones multilaterales, la cual refleja una mejora considerable en la solidez financiera del BCIE, sustentada en el respaldo continuo de sus países miembros y en los esfuerzos sostenidos por optimizar su posición de capital e incrementar la diversificación de su cartera de préstamos.

Asimismo, S&P destacó la ejecución de dos acuerdos de intercambio de exposición (EEAs, por sus siglas en inglés) en 2025, por un total de US$1,150 millones: uno con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), y otro con el Banco de Desarrollo del Caribe (CDB). Estas operaciones fortalecieron significativamente la diversificación de la cartera y consolidaron el perfil crediticio independiente (SACP, por sus siglas en inglés) del Banco, que ha tenido dos mejoras durante 2025 y que fue elevado a “AA+” en esta revisión. En esa misma línea, el BCIE ha firmado un acuerdo para avanzar en la ejecución de un tercer EEA con el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA).

Adicionalmente, la calificadora resaltó el historial impecable del BCIE en materia de tratamiento de acreedor preferente (PCT, por sus siglas en inglés) durante la última década, así como el fuerte respaldo de sus países miembros. A su vez, valoró positivamente los avances hacia un potencial incremento general de capital orientado a fortalecer la base patrimonial e incorporar nuevos socios altamente calificados.

S&P también reconoció la sólida posición de liquidez del Banco y su exitosa estrategia de fondeo, que refleja una creciente diversificación en términos de mercados y monedas, junto con una mayor presencia en los mercados de referencia (benchmark), manteniendo un alto enfoque en la sostenibilidad (99% con etiqueta ASG en 2025).

“Esta mejora a ‘AA+’ es un hecho histórico que confirma nuestra fortaleza financiera, así como la confianza plena de nuestros miembros. Son excelentes noticias para los 15 países que forman el BCIE, ya que nos permitirá canalizar recursos en mejores condiciones, y traducir esos beneficios en ahorros concretos para los presupuestos nacionales de nuestros países prestatarios, fortaleciendo así nuestra capacidad de ser el motor de transformación positiva de nuestros países. Además, demuestra que la ética, la transparencia, la rigurosidad técnica y la excelencia en todo lo que hacemos está dando frutos concretos” señaló Gisela Sánchez, Presidente Ejecutiva del BCIE.