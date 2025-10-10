Bayer invierte 238 millones de quetzales en la modernización de su planta de productos de auto cuidado de la salud en Guatemala

La planta de Guatemala pone a Centroamérica en el mapa mundial de la producción farmacéutica.

Por Revista Summa

La planta de Bayer Consumer Health en Guatemala se ha consolidado como hub regional estratégico para el abastecimiento de medicamentos de auto cuidado de la salud. Con más de 19 millones de cajas y 860 millones de tabletas producidas al año, la planta manufactura marcas icónicas como Aspirina, Alka-Seltzer, Tabcin, Aleve, Redoxon y Dorival.

En los últimos cinco años, Bayer invirtió 238 millones de quetzales en modernización y ampliación tecnológica:

· Laboratorio de microbiología (46M GTQ).

· Reforzamiento estructural (34M GTQ).

· Dos nuevas líneas de tiras (37M GTQ).

· Renovación de procesos de manufactura y empaque.

“La planta de Guatemala pone a Centroamérica en el mapa mundial de la producción farmacéutica”, señaló Carlos Marín, Gerente de Consumer Health para Bayer en Centroamérica y El Caribe.

Además, la planta mantiene certificaciones GMP & GLP de Guatemala, Colombia y Perú, que le permiten exportar a 19 países en Centroamérica, Caribe y región Andina.

El impacto económico es significativo: 249 colaboradores (59% directos / 41% indirectos), con una antigüedad promedio de 7,6 años, además de encadenamientos productivos con proveedores locales.

Hechos clave

· Inversión total (2021–2025): 238M GTQ / EUR 39,6M.

· Producción anual: 19,3M cajas / 860M tabletas.

· Exportación a 19 países.

· Arranque de segunda línea de tiras en agosto 2025.

· 249 colaboradores, antigüedad promedio 7,6 años teniendo empleados que incluso se retiran luego de más de 30 años de antigüedad.