Banquete: Sabor, tradición y orgullo costarricense

Nov 18, 2025 | Noticias de Hoy

Salsa de Tomate Banquete es usada por miles de costarricenses para darle más sabor a sus comidas.

Por Revista Summa

Por más de 75 años, esta marca de salsas ha acompaña­ do a las familias de Costa Rica con productos que inspiran unión y celebran lo autóctono. Autenticidad, cercanía y orgullo de ser parte de la cultura del país son parte de su sello, junto con una propuesta de valor que combina cali­dad, sabor y emoción al ofrecer productos que elevan el sabor de los platillos.

“Uno de nuestros productos líderes es la Salsa de To­ mate, muy amada por los costarricenses y convertida en la favorita dentro de su categoría. Este liderazgo refleja el vínculo emocional que hemos construido con las familias del país, quienes han hecho de Banquete una marca pre­sente en cada mesa ”, señala María José Bolaños, gerente de Marca y Comunicación de Banquete Costa Rica.

El propósito es construir experiencias memorables que despierten orgullo y alegría, combinando innovación con arraigo cultural y cercanía con los consumidores. Bajo este mismo objetivo de conectar emocionalmente con el público, impulsa también otras categorías del portafolio, como Salsitas Banquete, con la cual desarrollaron la campaña “Con todo el sabor de la salsa”.

Esta iniciativa dio origen a “La canción de salsa más lar­ga del mundo”, una celebración creada junto con los con­sumidores, que permite conectar de una forma auténtica y participativa, ya que ellos son los verdaderos protago­nistas. Al mismo tiempo, refuerza la relevancia y vitalidad de la categoría de salsas dentro del portafolio Banquete, destacando el compromiso por mantener viva la alegría y el sabor que la caracteriza.

“Estamos viviendo una gran fiesta del sabor y la cultura tica, con conciertos en San Ramón, Pérez Zeledón y San José, donde las familias y amigos se reúnen para celebrar el ritmo y la identidad costarricense. Es una campaña viva, que continúa creciendo y consolidando a Banquete (en es­pecial la línea de Salsitas Banquete) como una marca que pro­ mueve la alegría de ser costarricense y la conexión con nuestros orígenes”, señala Bolaños.

Además, la marca mantiene una gestión constante de relaciones públicas, colaboraciones con influenciadores y activaciones presenciales que le permiten seguir de cerca a sus consumidores y fortalecer, cada día más, la conexión emocional con ellos.

Los logros de la marca son favorables, sumado al posicionamiento a través de publicaciones en medios nacionales con amplio alcance en distintos canales. Este esfuerzo ha permitido fortalecer el posicionamiento de Banquete y seguir elevando su participación de mercado, reflejo del respaldo y la preferencia de los consumidores.

REVAMP, LA EVOLUCIÓN MÁS RECIENTE DE BANQUETE

  • El proyecto propició una renovación integral de imagen y comuni­cación que marcó una nueva etapa para la marca, en respuesta a su deseo de mantenerse vigente ante nuevas generaciones sin perder su esencia tradicional.
  • Implicó renovar la identidad visual, fortalecer el vínculo emocio­nal con el consumidor y amplificar su presencia en los distintos puntos de contacto con el público. El proceso incluyó innovar en categorías como Salsitas Banquete y refrescar la imagen de otras líneas, como la Salsa Inglesa.
  • Durante su ejecución, se desarrollaron estrategias de comunica­ción integral con presencia en medios, actividades de relaciones públicas, contenidos de influencers y activaciones presenciales.
