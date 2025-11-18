Banquete: Sabor, tradición y orgullo costarricense

Por más de 75 años, esta marca de salsas ha acompaña­ do a las familias de Costa Rica con productos que inspiran unión y celebran lo autóctono. Autenticidad, cercanía y orgullo de ser parte de la cultura del país son parte de su sello, junto con una propuesta de valor que combina cali­dad, sabor y emoción al ofrecer productos que elevan el sabor de los platillos.

“Uno de nuestros productos líderes es la Salsa de To­ mate, muy amada por los costarricenses y convertida en la favorita dentro de su categoría. Este liderazgo refleja el vínculo emocional que hemos construido con las familias del país, quienes han hecho de Banquete una marca pre­sente en cada mesa ”, señala María José Bolaños, gerente de Marca y Comunicación de Banquete Costa Rica.

El propósito es construir experiencias memorables que despierten orgullo y alegría, combinando innovación con arraigo cultural y cercanía con los consumidores. Bajo este mismo objetivo de conectar emocionalmente con el público, impulsa también otras categorías del portafolio, como Salsitas Banquete, con la cual desarrollaron la campaña “Con todo el sabor de la salsa”.

Esta iniciativa dio origen a “La canción de salsa más lar­ga del mundo”, una celebración creada junto con los con­sumidores, que permite conectar de una forma auténtica y participativa, ya que ellos son los verdaderos protago­nistas. Al mismo tiempo, refuerza la relevancia y vitalidad de la categoría de salsas dentro del portafolio Banquete, destacando el compromiso por mantener viva la alegría y el sabor que la caracteriza.

“Estamos viviendo una gran fiesta del sabor y la cultura tica, con conciertos en San Ramón, Pérez Zeledón y San José, donde las familias y amigos se reúnen para celebrar el ritmo y la identidad costarricense. Es una campaña viva, que continúa creciendo y consolidando a Banquete (en es­pecial la línea de Salsitas Banquete) como una marca que pro­ mueve la alegría de ser costarricense y la conexión con nuestros orígenes”, señala Bolaños.