Banco Popular lidera por quinto año el Ranking de Digitalización Bancaria

Único banco múltiple que ha mantenido la certificación oro durante un lustro.

Por Revista Summa

El Banco Popular Dominicano, líder en la transformación digital de los servicios financieros en el país, volvió a ser la entidad financiera más destacada en los resultados del “Ranking de Digitalización del Sector Bancario Dominicano 2025”, realizado por la Superintendencia de Bancos (SB).

En este informe, el Banco Popular obtuvo distinciones tanto en la banca personal como en la de negocios, siendo el único banco múltiple que ha mantenido durante cinco años consecutivos la certificación oro en ambos segmentos de clientes, convirtiéndose además en la única entidad de intermediación financiera en obtener el Premio a la Excelencia Sostenida en ambos segmentos.

En adición, fue distinguida en experiencia de usuario, mejor evaluación en onboarding digital por la sencillez y fluidez del proceso, y autenticación en los canales digitales.

Puntaje máximo en banca personal

En banca personal, el banco alcanzó una puntuación de 99.38 sobre 100, prácticamente un puntaje máximo, según la calificación de la SB. El aumento es notable frente a los 92.7 puntos obtenidos el año anterior, que también le permitieron ocupar el primer lugar en su categoría. En banca de negocios, registró igualmente una subida en su calificación, pasando desde los 91.83 sobre 100 en 2024 a los 93.10 puntos en 2025.

En resumen, la entidad bancaria recibió en banca persona tres insignias y en banca empresarial, dos.

Un futuro más conectado e inclusivo

A raíz del liderazgo del Popular, su presidente ejecutivo, señor Christopher Paniagua, manifestó que “mantenernos a la vanguardia en la banca digital dominicana nos permite fortalecer la relación con cada usuario de los canales digitales del banco, porque conocemos mejor sus necesidades, nos anticipamos a ellas y personalizamos al máximo su experiencia”.

“Estoy convencido de que vamos hacia un futuro más conectado e inclusivo, en beneficio de los clientes de los servicios financieros de la República Dominicana”, indicó el señor Paniagua.

En tanto, en el informe de la SB, el superintendente de Bancos, señor Alejandro Fernández W., destacó la importancia del desarrollo digital del sistema financiero, el cual “fortalece la confianza, fomenta la inclusión financiera y posiciona al país como referente regional en desarrollo digital”, indicó.

Usuarios prefieren los canales alternos

La consolidación del ecosistema digital en el sector financiero dominicano ha estado marcada por el uso intensivo de canales alternos frente a los tradicionales.

Según el “Ranking de Digitalización del Sector Bancario Dominicano 2025”, al 31 de marzo de 2025, el 82.3 % de las entidades financieras utilizaban aplicaciones móviles y banca en línea como principales plataformas digitales, manteniéndose como las más adoptadas desde 2021.

También se ha registrado un crecimiento en el uso de las interfaces de programación de aplicaciones (API), WhatsApp, sistemas telefónicos de voz interactiva (IVR) y cajeros automáticos, reflejando un proceso continuo de automatización combinado con atención personalizada.