Banco Popular encabeza lista de empresas con mejor reputación corporativa

La entidad financiera lidera con la mejor reputación del país.

Por Revista Summa

El Banco Popular Dominicano fue reconocido por la revista regional de negocios Summa como la empresa con mejor reputación corporativa en la República Dominicana, según los resultados de la clasificación “Empresas con Mejor Reputación Corporativa 2025”, consolidando así una trayectoria de reconocimientos reputacionales otorgados a la entidad financiera desde 2021.

El estudio de 2025 posiciona al Banco Popular en el primer lugar entre las 25 empresas dominicanas más destacadas por su prestigio, ética, liderazgo, transparencia y compromiso con la sociedad.

Este reconocimiento se fundamenta en una encuesta aplicada entre el 1 de junio y el 1 de julio de 2025 a 2,000 altos ejecutivos de la región, incluyendo presidentes ejecutivos, gerentes generales, financieros y de mercadeo, quienes valoraron aspectos clave de la reputación empresarial y nominaron a las compañías que consideran referentes en la materia.

“Estos resultados reflejan que el Banco Popular mantiene una visión de largo plazo, orientada a ser un catalizador de desarrollo económico, social y medioambiental, alineando su estrategia con las mejores prácticas internacionales y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU”, expresó el señor Christopher Paniagua, presidente ejecutivo del Popular.

Trayectoria de liderazgo y confianza

El liderazgo del Banco Popular, con más de 61 años de vida institucional y de servicio al país, trasciende el ámbito financiero y lo posiciona como un referente empresarial en la región. La entidad fundamenta su gestión en principios de ética, innovación y sostenibilidad medioambiental, lo que le ha permitido construir relaciones de confianza con sus diferentes públicos de interés.

Recientemente, la Revista Summa también reconoció al Banco Popular como la empresa más sostenible de la República Dominicana, así como una de las compañías con mejor clima organizacional en la región.

Estos reconocimientos consecutivos demuestran la consistencia de la entidad en materia de sostenibilidad, cultura organizacional y reputación corporativa, reflejando con ello un enfoque integral que va más allá de la salud financiera, al dar primacía a un talento humano comprometido, una clara estrategia de crecimiento y de inclusión financiera, y un fuerte compromiso con la sostenibilidad y los valores corporativos. Estos pilares convierten al Popular en referente del buen hacer empresarial en América Central y la República Dominicana.