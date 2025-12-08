Banco Popular Dominicano: una empresa que cuida y valora su talento

1.031 ascensos logrados en el periodo.

Por Revista Summa

Este banco es un lugar donde las personas aprenden y hacen carrera, con lo cual no solo mejora la vida del talento, sino que eleva el servicio al cliente y aporta al desarrollo del país. Dado que el bienestar de su gente y sus familias es una prioridad, el Banco Popular Dominicano cuenta con un modelo que aborda el tema de manera integral en cinco áreas: profesional, emocional, físico, social y financiero.

La formación de los colaboradores es una expresión del com- promiso con su crecimiento. En el 2024, impartió 61.173 cursos en formato presencial, equivalentes a un total de 1.5 millones de horas-hombre. También impulsa el desarrollo académico del personal mediante becas para estudios universitarios, cursos de idiomas y maestrías locales e internacionales en instituciones de prestigio y ha integrado formación en IA, analítica avanzada, machine learning y Power BI.

El esquema de remuneración se fundamenta en la meritocracia y en una estructurada composición que impulsa la gestión, la excelencia en el desempeño y la equidad en función de la contribución de cada rol. Junto a lo anterior, cuenta con un robusto programa de reconocimientos institucionales que premia el alto desempeño y logros, tanto a nivel individual como de equipos. También promueve la excelencia en el servicio y el comportamiento apegado a valores.

El Popular promueve la sostenibilidad medioambiental, social y de gobernanza (ASG), fortaleciendo el orgullo de pertenencia de sus colaboradores. Lideran el financiamiento de energía limpia y cuenta con múltiples iniciativas internas y externas para reducir las emisiones de carbono. Impulsan programas educativos, de inclusión financiera y de diversidad. Es referente en sostenibilidad corporativa y marca empleadora deseada.

PILARES QUE SUSTENTAN SU GESTIÓN

Cultura basada en valores: El Popular fundamenta su gestión en una Cultura basada en valores que orienta el comportamiento de todos sus colaboradores. Sus cinco pilares (respeto, integridad, trabajo en equipo, innovación y satisfacción del cliente) guían las decisiones, sostienen la ética institucional y fortalecen una experiencia de servicio consistente y humana.

Desarrollo y bienestar integral de su gente: El banco cultiva un entorno donde las personas pueden aprender, crecer y construir una trayectoria sólida. Promueve la formación continua, el bienestar en cinco dimensiones (profesional, emocional, físico, social y financiero) y beneficios competitivos que elevan la calidad de vida de los colaboradores y sus familias.

Estilo de liderazgo Popular: cercano, ético y orientado al propósito: El liderazgo del Popular se distingue por ser cercano, humano y responsable, con una visión clara de servicio al cliente

y al país. Sus líderes promueven un estilo de liderazgo basado en la coherencia entre valores y acciones, la toma de decisiones éticas y el acompañamiento permanente a los equipos. Este estilo fomenta la confianza, la colaboración y el compromiso con un propósito común: generar valor sostenible para la organización, su gente y la sociedad.