Banco Nacional se convierte en el nuevo adquiriente de American Express en Costa Rica

Los comercios afiliados a Banco Nacional ahora pueden aceptar Tarjetas American Express.

Por Revista Summa

El Banco Nacional (BN)anunció un nuevo acuerdo de adquirencia con American Express, reforzando su compromiso de mejorar continuamente la experiencia de sus comercios afiliados. Esta alianza permitirá que más negocios amplíen los métodos de pago que aceptan, recibiendo así a los tarjetahabientes de American Express de todo el mundo.

“Aliarnos con American Express reafirma nuestra posición como líderes en servicios financieros en Costa Rica y refuerza nuestro compromiso de ofrecer soluciones de aceptación y pago perfectamente integrado para comercios y todos los tarjetahabientes, incluyendo a los de American Express”, señaló Adrián Salazar, Subgerente General de Banca Comercial del Banco Nacional.

Por su parte, Mario Luna, vicepresidente de alianzas bancarias para México, Centroamérica y Caribe de American Express, afirmó: “Nos entusiasma asociarnos con Banco Nacional mientras continuamos expandiendo nuestra red de aceptación en Costa Rica, brindando a nuestros Tarjetahabientes –tanto locales como internacionales– más lugares donde utilizar sus Tarjetas Amex, a la vez que apoyamos el crecimiento comercial de los negocios locales.”

El BN ofrece a los comercios afiliados los siguientes beneficios:

· Tecnología moderna y segura: Terminales de pago diseñadas para adaptarse tanto a pequeños comercios como a grandes cadenas minoristas, brindando una experiencia de pago moderna y eficiente con pantallas táctiles a color de alta resolución y múltiples opciones de pago, incluyendo chip, banda magnética, NFC, Apple Pay y Google Pay.

· Confianza y seguridad en el procesamiento de pagos: Dispositivos respaldados por altos estándares de seguridad con certificaciones PCI PTS y EMVCo, así como encriptación de extremo a extremo.

· Atención personalizada 24 horas los 365 días del año: por medio del correo [email protected], o bien, al teléfono +506 2207-8600 opción 2-2-2