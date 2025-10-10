Banco Nacional de Costa Rica: más de 111 años de inspirar confianza



El mayor legado del BN no se mide solo en cifras o estadísticas, sino en las vidas que ha transformado.

Por Revista Summa

El Banco Nacional (BN) es mucho más que una institución financiera, su propósito es transformar los sueños de las personas, pymes y empresas en realidades para impulsar el desarrollo nacional. A lo largo de su centenaria historia, ha acompañado a miles de emprendedores a quienes les resulta difícil encontrar acceso oportuno al crédito, a mujeres que necesitan respaldo para iniciar su negocio, a jóvenes que buscan su primer producto financiero y a familias que luchan por reorganizar sus finanzas.

Ha asumido un liderazgo activo en la integración de la sostenibilidad como eje estratégico transversal del negocio y ha evolucionado hacia un modelo humano, cercano y sostenible, donde cada crédito y producto financiero incorpora criterios ASG (ambientales, sociales y de gobernanza).

Como reflejo de esto, la entidad creó la Tarjeta BN Débito Agua, primera y única en el mundo diseñada con 85,5% de plástico reciclado para proteger los mantos acuíferos y garantizar la conservación del agua, en las cuencas hidrográficas de Costa Rica. También, como eje transversal, ha acompañado a miles de costarricenses en procesos de educación financiera.

El BN es un pilar de la economía costarricense, un motor de desarrollo y un referente en sostenibilidad e inclusión. Ha sido testigo y protagonista de la transformación del país, brindando acceso a financiamiento a miles de costarricenses y empresas de todos los tamaños.

ACCIONES DE PESO

Banca Mujer: El BN fue el primer banco en crear un programa de ayuda integral para mujeres, nacido en 2010. Banca Mujer promueve el desarrollo y el emprendimiento femenino, a fin de contribuir con los esfuerzos globales para cerrar la brecha de género, impulsar el empoderamiento y la inspiración de empresarias con herramientas financie- ras, educación y servicios de apoyo para sus negocios y emprendimientos.

BN Pymes: Su creación figura como uno de los hitos más relevantes de la institución. Es un modelo ejemplar y pionero en América Latina que ofrecer servicios financieros integrales, rentables y accesibles para micro, pequeñas y medianas empresas, así como para segmentos que antes no eran atendidos por la banca tradicional.

Créditos de vivienda: Es la principal enti- dad financiera en Costa Rica en el otorgamiento de créditos hipotecarios, con un do- minio del 22,64% del mercado y un enfoque en la inclusión financiera, la sostenibilidad y el desarrollo social. De hecho, fue pionero en el segmento; desde 1916 se propuso llenar el vacío en el acceso al crédito para vivienda en zonas rurales y urbana ya que no existía esa oportunidad en el país.

LOS PLANES A FUTURO

dinámico y competitivo, fortalecerá su capacidad de innovación, aspecto clave para seguir liderando el mercado. La inteligencia artificial, la transformación digital y las nuevas expectativas de los clientes exigen moverse rápido por lo que fortalecerá el uso de la tecnología para anticipar oportunidades a partir de la analítica de datos y así brindar al consumidor lo que necesita y lo que quiere incluso antes de que lo solicite.