Banco Nacional de Costa Rica: apuesta fuerte por la seguridad

Durante años, ha invertido en tecnología, protocolos de seguridad y campañas educativas para proteger a sus clientes, aspectos que no para de fortalecer.

Por Revista Summa

Detrás de cada intento de fraude hay un estafador que estudia com- portamientos, adapta sus métodos y busca aprovechar un instante de confianza. Es precisamente ahí donde la prevención, basada en conocimiento y conciencia, se convierte en la mejor defensa. Reconociendo de que el verdadero enemigo es el estafador, el Banco Nacional de Costa Rica (BN), además de fortalecer sus ya robustos sistemas, se ha propuesto impulsar algo aún más poderoso: la capacidad permanente de las personas para detectar y evitar el fraude. La experiencia le ha enseñado que es algo esencial en este tema y que la prevención informada no es solo una estrategia, sino un hábito saludable que protege a todos.

La seguridad es una red que tejemos entre todos

Cuando una persona se informa, se protege. Cuando comparte lo aprendido, protege a su entorno. Por eso, cada conversación sobre seguridad, cada alerta compartida, cada duda resuelta, suma. La seguridad no es un estado, es un proceso y, como todo proceso, mejora cuando se construye en equipo.

“La prevención no es solo una estrategia, es una cultura que se construye con información, con ejemplos y con conversaciones incómodas pero necesarias. Cada intento de fraude frustrado es una señal de que vamos por buen camino porque en esta lucha la mejor defensa es la prevención informada. Creemos que la confianza se gana con hechos, por eso no solo invertimos en tecnología, sino también en educación, acompañamiento y escucha activa. Además, entendemos que la mejor capa de seguridad no es solo un sistema, sino también una persona in- formada, alerta y empoderada”, determina Arnold Pérez, director de Seguridad e Investigaciones a.i. del BN.

¿QUÉ MUESTRAN LOS PATRONES RECIENTES?

Durante los últimos meses, el BN ha emitido múltiples alertas sobre nuevas modalidades de fraude.

En todos los casos el patrón se repite: el delincuente no necesita su clave, solo que usted confíe. Estos son algunos:

Ofertas laborales falsas que solicitan datos personales. Concursos inexistentes que piden códigos de verificación. Canjes de puntos en sitios fraudulentos.

Billeteras digitales creadas con datos robados.

Mensajes que aparentan ser de un banco, pero redirigen a páginas falsas.

Falsos funcionarios públicos que ofrecen ayuda con trámites.

¿QUÉ PUEDE HACER USTED?

Desconfíe con criterio. Si algo suena demasiado bueno para ser cierto, probablemente no lo sea.

No comparta códigos ni información privada o confidencial. Ni por teléfono, ni por mensaje, ni por correo. El banco nunca los pedirá.

Verifique siempre el remitente. Revise con atención la dirección de correo o el número que lo contacta.

No hacer clic en enlaces, abrir archivos adjuntos o escanear códigos QR de fuentes desconocidas o en sitios que parecen sospechosos. Acceda siempre desde la app oficial o el sitio web del banco.

Active la verificación en dos pasos. Es una barrera adicional que puede marcar la diferencia.

Denuncie. En caso de recibir algún mensaje o llamada sospechosa, haga el reporte al 2212-2000.

RECURSOS DISPONIBLES

El BN ha puesto a disposición de toda la ciudadanía su Guía de Ciberseguridad, un documento práctico, gratuito y fácil de entender, con consejos para detectar fraudes antes de que ocurran. Puede consultarla en www.bncr.fi.cr. Además, sus plataformas digitales cuentan con mecanismos de seguridad como:

Registro de dispositivos

Ingreso con huella o reconocimiento facial Firma digital

Token dinámico