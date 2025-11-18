Banco Nacional de Costa Rica: 111 años de ser pilar del desarrollo

Si algo distingue a esta institución financiera es su com­promiso con el progreso económico, social y ambiental de Costa Rica. Su propósito siempre ha sido estar cerca de los costarricenses, apoyándolos a transformar sus sueños en realidades.

Ha sido testigo y protagonista de la transformación del país al brindar acceso a financiamiento a miles de perso­nas y a empresas de todos los tamaños. A lo largo de su historia, ha entendido que el éxito no se mide únicamente en créditos otorgados o utilidades generadas, sino en cada persona, empresa y comunidad que ha impulsado.

Esa cercanía, que se traduce en resultados tangibles, es lo que mantiene al Banco Nacional (BN) en la mente y, más importante aún, en el corazón de los costarricenses. La marca se esfuerza todos los días por crear conexiones valiosas desde tres pilares: bienestar, comunidad y lide­razgo, siendo cada uno de ellos el marco de trabajo para que siga evolucionando, conectando y promoviendo la prosperidad.