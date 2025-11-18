Descargue GRATIS la edición de Noviembre de Revista Summa
Banco Nacional de Costa Rica: 111 años de ser pilar del desarrollo

Nov 18, 2025 | Noticias de Hoy

Uno de los objetivos del BN es brindarle oportunidades a todos sus clientes.

Por Revista Summa

Si algo distingue a esta institución financiera es su com­promiso con el progreso económico, social y ambiental de Costa Rica. Su propósito siempre ha sido estar cerca de los costarricenses, apoyándolos a transformar sus sueños en realidades.

Ha sido testigo y protagonista de la transformación del país al brindar acceso a financiamiento a miles de perso­nas y a empresas de todos los tamaños. A lo largo de su historia, ha entendido que el éxito no se mide únicamente en créditos otorgados o utilidades generadas, sino en cada persona, empresa y comunidad que ha impulsado.

Esa cercanía, que se traduce en resultados tangibles, es lo que mantiene al Banco Nacional (BN) en la mente y, más importante aún, en el corazón de los costarricenses. La marca se esfuerza todos los días por crear conexiones valiosas desde tres pilares: bienestar, comunidad y lide­razgo, siendo cada uno de ellos el marco de trabajo para que siga evolucionando, conectando y promoviendo la prosperidad.

La marca BN se ha ido transformando conforme a la evolución del mercado. Sus redes sociales y he­rramientas tecnológicas han acortado la distancia física con sus 2,8 millones de clientes. Antes, para interactuar necesariamente debían asistir a la ofi­cina o sucursal más cercana para solicitar asesoría, abrir una cuenta, pedir un crédito o invertir; hoy, la institución está en constante conexión con ellos a lo largo y ancho del país, incluso en los lugares más remotos, donde otras marcas no llegan. Cubre desde la Isla de Chira hasta los territorios indíge­nas, siendo la única entidad financiera del país que atiende a los ocho pueblos indígenas, a través de oficinas en sus 24 territorios. Incluso opera cajeros automáticos en lenguas originarias.

“Hoy, la confianza se construye no solo con soli­dez financiera, sino con adaptabilidad, transparen­cia e impacto positivo. Las empresas que generan confianza son aquellas que escuchan activamente, responden con soluciones relevantes y demues­tran compromiso con el bienestar de sus clientes y comunidades Por eso, nos tomamos muy en serio escuchar las verdaderas necesidades financieras de las personas e impulsar soluciones que mejoren su calidad de vida. Nos esforzamos en brindar expe­riencias memorables cada vez que interactúan con nosotros, y para que, en cualquiera de los canales de atención por donde soliciten asesoría, sientan que estamos ahí para acompañarlos en todas las etapas de su vida financiera. Al conocer a nuestros clientes, sus historias y necesidades, desarrolla­mos de manera asertiva herramientas que real­ mente agregan valor a sus vidas”, señala Leticia Ar­guedas, directora de Experiencia de Marca del BN.

POSICIONAMIENTO DE MARCA

El BN se ha caracterizado por estar en permanente construcción de su marca, la cual es ampliamente reco­nocida por su posicionamiento y aceptación.

La campaña ¡Gracias, Costa Rica! BN: 110 años transfor­mando sueños en realidades fue muy especial. En el mar­co de ese aniversario, dio rostro a los miles de personas que han depositado su confianza en el BN y han hecho realidad sus sueños. Contó la historia de emprendedo­res de varias zonas del país, representantes de más de 350.000 mipymes en toda Costa Rica, quienes lograron consolidar sus negocios gracias al acompañamiento y la asesoría del banco. Uno de los principales propósitos de la campaña era agradecerle a Costa Rica porque el BN es de los costarricenses.

