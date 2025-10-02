Banco Mundial reafirman la estabilidad y competitividad de Puerto Cortés, ubicándolo como el #1 en el CA-4

En el comparativo regional, Puerto Moín-Limón en Costa Rica se consolidó como el más fuerte en la región centroamericana en 2024.

Por Revista Summa

Puerto Cortés continúa consolidándose como un referente en eficiencia portuaria para Centroamérica y el #1 en el CA-4 y Belice, así lo aseguran datos oficiales del Container Port Performance Index (CPPI) 2020 – 2024. Según el informe, elaborado por el Banco Mundial y S&P Global, los puertos fueron analizados en función del tiempo que las naves pasan en puerto, lo que lo convierte en un actor clave de competitividad operativa.

Puerto Cortés figura entre los puertos que han mantenido desempeño más estable frente a los choques del entorno global, como la pandemia, el desvío marítimo por la crisis del Mar Rojo o las restricciones hídricas del Canal de Panamá, que afectaron a muchos puertos en 2024.

El análisis de desempeño y tendencia histórica del CPPI muestran que, durante el período 2020–2024, Puerto Cortés tuvo una trayectoria estable y positiva, pasando del cuarto lugar en la región en 2023 al segundo a nivel centroamericano, manteniendo la primera posición en Puertos del CA-4 (Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua) y Belice.

A diferencia de otros puertos de la región, Puerto Cortés no ha experimentado caídas abruptas, lo que refleja una eficiencia sostenida que constituye una clara ventaja competitiva frente a la volatilidad que presentan otros actores.

En el comparativo regional, Puerto Moín-Limón en Costa Rica se consolidó como el más fuerte en la región centroamericana en 2024 (CPPI 47 y ranking 66), seguido por Puerto Cortés liderando el triángulo norte centroamericano (CPPI 22 y ranking 110), y Puerto Barrios en Guatemala (CPPI 12 posición 145).) En contraste, otros puertos clave registraron retrocesos significativos, mostrando bajo rendimiento.

Ubicarse en el puesto 110 a nivel mundial en 2024 y consolidarse como el segundo mejor de Centroamérica, confirma que Puerto Cortés es un puerto estable, competitivo y con oportunidad de desarrollo a futuro, que ha sabido sostener su eficiencia a lo largo del tiempo, su evolución demuestra una mayor resiliencia y constancia frente a puertos de referencia en la región, reafirmando así su papel estratégico como un socio logístico confiable para el comercio regional y global.