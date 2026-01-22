Banco de Guatemala presenta el tablero digital PIB Regional y Departamental

El desarrollo e implementación del tablero del PIB Regional y Departamental contó con el acompañamiento técnico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Por Revista Summa

El Banco de Guatemala presenta el tablero interactivo del Producto Interno Bruto Regional y Departamental (PIBR), una herramienta que amplía el análisis económico del país al incorporar información desagregada por las ocho regiones y los veintidós departamentos de Guatemala, permitiendo comprender el crecimiento económico desde una perspectiva territorial.

Este tablero digital fortalece el análisis del dinamismo económico del país y facilita:

Cuantificar la contribución de cada región y departamento al Producto Interno Bruto nacional.

Identificar las actividades económicas predominantes y la dinámica productiva de cada territorio.

Apoyar la formulación de políticas públicas en áreas como educación, salud, infraestructura e inversión, considerando las particularidades regionales.

Analizar el desempeño económico regional y departamental desde 2013, mediante paneles interactivos, gráficos, mapas de calor y series de tiempo, incluyendo el PIB por habitante. Durante la presentación, el presidente de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala, Alvaro González Ricci, destacó que esta iniciativa fortalece la toma de decisiones públicas y privadas al contar con información más precisa y cercana a la realidad económica del país. “Este avance no es únicamente técnico; es profundamente estratégico, porque fortalece la capacidad del Estado para diseñar políticas públicas más justas, más eficaces y más cercanas a la realidad de la población”.

El desarrollo e implementación del tablero del PIB Regional y Departamental contó con el acompañamiento técnico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), lo cual contribuyó a fortalecer la calidad metodológica de la herramienta y su alineación con las mejores prácticas estadísticas internacionales. La información está disponible tanto en el sitio web institucional del Banco de Guatemala como en el tablero de Indicadores GT, y forma parte de la estrategia institucional orientada a mejorar el acceso, uso y valor de las estadísticas oficiales.

Con esta iniciativa, Guatemala se posiciona como uno de los doce países de América Latina y el Caribe que miden el PIB a nivel regional y departamental, consolidando al Banco de Guatemala como un referente en la producción de información económica clave para los tomadores de decisiones.

La implementación del PIB Regional y Departamental reafirma el compromiso del Banco de Guatemala con la producción y difusión de estadísticas económicas oportunas, transparentes y comparables, que fortalece la toma de decisiones de política pública, el análisis académico y una mejor comprensión del desarrollo territorial del país.