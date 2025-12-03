Banco Atlántida abre nuevas rutas de financiamiento en El Salvador

Además, a octubre de este año, Banco Atlántida ya suma 11 proyectos con una proyección de US$100 millones en emisiones tokenizadas en los próximos 12 meses.

Por Luis Solís

Banco Atlántida El Salvador, parte del Grupo Financiero Atlántida, anuncia el lanzamiento de su nuevo servicio de estructuración financiera, con el objetivo de ofrecer soluciones innovadoras, personalizadas y con respaldo institucional. Banco Atlántida integra dentro de su ecosistema a sus subsidiarias Atlántida Titularizadora y Leasing Atlántida, mientras que el grupo en su conjunto también cuenta con Seguros Atlántida, Atlántida Securities y Atlántida Capital.

Esta estrategia convierte al Grupo Atlántida en un conglomerado financiero único en el país, donde cada unidad suma valor para construir soluciones a la medida de empresas, desarrolladores e inversionistas. El portafolio va desde créditos tradicionales y seguros, hasta instrumentos de inversión como la titularización, la tokenización y los fideicomisos.

“Nuestra estrategia es combinar capacidades internas para atender desde la idea inicial de un proyecto hasta su puesta en marcha y financiación continua. Nuestro Grupo Financiero en El Salvador está conformado por empresas que abarcan prácticamente todos los productos financieros, desde seguros, fondos de inversión, tenemos una casa corredora de bolsa, y al banco”, explica Andrea Gómez, Gerente Comercial de Financiamiento Estructurado.

Andrea Gómez, Gerente Comercial de Financiamiento Estructurado.

Apuesta por la educación financiera

Gómez señala que en el caso de los proyectos de tokenización, todos han ido aprendiendo “desde los clientes, nosotros a lo interno, hasta la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD) del Gobierno de El Salvador”. Señala que lo primero que han tenido que hacer es marcar la diferencia entre este producto a lo que se piensa de las criptomonedas.

“Una vez que los clientes entienden lo que se puede lograr con la tokenización y los beneficios que pueden obtener, siguen apostando por la herramienta. Nosotros en Banco Atlántida, nos sentimos muy felices por los resultados obtenidos en este año con esta figura, ya que superaron nuestras expectativas y podemos mostrarles a los clientes con números reales, no con proyecciones, que es una buena opción para invertir”, expresa Gómez.

La ejecutiva espera que la estructuración de uno de estos proyectos puede durar entre 3 y 4 meses y medio y esperan que para el 2026 más proyectos inmobiliarios (actualmente tienen 9) se sumen a esta herramienta, además de que espera que se unan otros sectores como el de energía renovable y el de commodities.

“La invitación está abierta para inversionistas y empresarios que deseen explorar nuevas formas de financiar sus proyectos y aprovechar las oportunidades que ofrecen los modelos estructurados. Banco Atlántida pone a disposición su experiencia y la fortaleza del Grupo Atlántida para convertir ideas en realidades”, resalta.

Conozca más la estructuración financiera

La tokenización, la titularización, los fideicomisos y el otorgamiento directo de créditos forman parte del menú de opciones con el que se diseña cada estructura de inversión, ante lo cual cada inversionista cuenta con la expertise, asesoría y acompañamiento adecuado que ofrece el Banco. Los beneficios de la estructuración financiera incluyen acceso a capital de largo plazo, diversificación de fuentes de financiamiento, optimización de costos, y mayor seguridad para inversionistas al contar con la solidez y el respaldo financiero de Grupo Atlántida. Este modelo permite materializar proyectos estratégicos en sectores clave como infraestructura, energía, vivienda y desarrollo empresarial.