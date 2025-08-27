Banca digital en crecimiento: aplicación FLEX reduce costos cambiarios y refuerza seguridad

App impulsa la seguridad ante aumento de fraudes electrónicos.

Por Revista Summa

El mercado financiero costarricense atraviesa una etapa de transformación marcada por la digitalización y el aumento en el uso de canales electrónicos. De acuerdo con datos de la SUGEF, más del 60% de los clientes bancarios en el país realizan la mayoría de sus operaciones a través de plataformas digitales, reflejando una tendencia irreversible hacia la banca móvil y en línea.

En este escenario, la aplicación FLEX, desarrollada por la fintech /bdigital para el Banco BCT, se posiciona como una alternativa relevante al ofrecer operaciones cambiarias con uno de los tipos de cambio más competitivos y sin cobro de comisiones por transferencias interbancarias. Su propuesta responde a la necesidad de mayor eficiencia en un contexto donde los consumidores buscan maximizar el valor de su dinero ante la volatilidad del dólar.

Uno de los elementos diferenciadores de esta aplicación es la reducción del “spread” cambiario, es decir, la diferencia entre el tipo de compra y venta del dólar. Mientras en la mayoría de las entidades financieras esta brecha puede oscilar entre 12 y 18 colones, la app mantiene márgenes que van de 0,75 a 2 colones. Esto permite a los usuarios optimizar su liquidez y reducir costos en cada transacción.

La competitividad en el tipo de cambio se ha vuelto un tema de interés nacional en los últimos meses. El comportamiento del dólar, influenciado por factores externos como la política monetaria de la Reserva Federal y la dinámica de las exportaciones e importaciones costarricenses, ha generado fluctuaciones que impactan directamente a hogares y empresas. En este contexto, contar con herramientas digitales que permitan realizar transacciones seguras y con mejores condiciones se convierte en un recurso clave.

Desde Banco BCT señalan que la estrategia detrás de FLEX busca alinear su tipo de cambio con las referencias del mercado mayorista MONEX, lo cual asegura mayor transparencia y confianza para los clientes. Esta iniciativa también refleja la necesidad de que las entidades financieras tradicionales se adapten a un entorno donde las fintech ganan terreno con soluciones más rápidas y orientadas al usuario.

“Con FLEX, buscamos democratizar el acceso a un tipo de cambio competitivo, permitiendo a las personas optimizar sus recursos en tiempo real y de manera segura”, indicó Natalia García, Gerente de Mercadeo del Grupo Financiero BCT. La ejecutiva agregó que la herramienta viene a complementar la oferta corporativa de la entidad, fortaleciendo su ecosistema financiero integral.

Más allá del atractivo cambiario, la aplicación destaca por incorporar altos estándares de seguridad, como autenticación biométrica con validación ante el Tribunal Supremo de Elecciones y pruebas de vida en tiempo real. Estos mecanismos cobran relevancia en un país donde los fraudes digitales han ido en aumento y la confianza en la seguridad bancaria es un tema central para los usuarios.

Disponible en App Store, Google Play y App Gallery, la herramienta se consolida como una de las soluciones digitales que responde tanto a la coyuntura económica del país como a las demandas de los usuarios de servicios financieros modernos. Con ello, Banco BCT reafirma su compromiso con la innovación y la solidez financiera en un entorno en el que la tecnología se ha convertido en un pilar para el desarrollo del sistema bancario costarricense.