Banana Republic abre en Costa Rica su primera tienda en Centroamérica con planes de expansión

AR Holdings introduce la marca de moda estadounidense contemporánea en Centroamérica con la apertura de su primera tienda en Costa Rica el 13 de marzo.

Por Revista Summa

Banana Republic, la marca estadounidense de ropa y accesorios enfocada en ofrecer estilos modernos y versátiles para hombres y mujeres, anunció que su franquiciado AR Holdings abrirá su primera tienda en Centroamérica el 13 de marzo.

La apertura de la tienda en el centro comercial Avenida Escazú en Costa Rica marca el comienzo de los planes de expansión de Banana Republic en Centroamérica y el Caribe. En asociación con Gap Inc (compañía propietaria de la marca Banana Republic a nivel global), AR Holdings tiene la intención de abrir tiendas adicionales de Banana Republic en Guatemala, Panamá y República Dominicana en los próximos años.

“En Costa Rica, hemos identificado que hay una necesidad de marcas de moda de lujo accesible y estamos viendo que cada vez más personas están interesadas en adquirir prendas diseñadas con altos estándares de calidad”, dijo Roy Hunt, Vicepresidente Senior de Gap Inc. Global Franquicias y Alianzas Estratégicas. “Con una base creciente de clientes leales en Centroamérica, estamos seguros de que la propuesta de lujo asequible de Banana Republic realmente resonará en Costa Rica”.

Banana Republic nació de dos creativos de California alimentados por sus espíritus exploradores. Curiosa, conectada y global, la ropa Banana Republic está diseñada para una vida en movimiento. La marca obtiene los mejores materiales e innovaciones en telas a nivel mundial para infundir estilo con la más alta calidad. La tienda en Costa Rica abrirá con la colección Primavera 2020 e incluirá indumentaria, calzado y accesorios para hombres y mujeres. Los clientes podrán comprar las mismas colecciones en la tienda en Avenida Escazú que están disponibles en las tiendas Banana Republic de todo el mundo.

“Estamos muy orgullosos de asociarnos con Banana Republic para ofrecer moda actual y de tendencia en Costa Rica, y estamos entusiasmados de presentar la marca a fieles seguidores y nuevos consumidores por igual”, dijo Antonio Burgos, Director de AR Holdings.

La ubicación de 300 metros cuadrados es una de las primeras tiendas de Banana Republic en el mundo en incorporar el nuevo diseño de la tienda, con un estilo moderno y abierto para proporcionar una experiencia de compra más fluida. La tienda está ubicada en la plaza principal de Avenida Escazú, directamente frente a su marca hermana, Gap, que también es operada por AR Holdings.

La tienda Banana Republic abrirá sus puertas el 13 de marzo a partir de las 10:00 a.m. Ubicada en el Edificio 203 de Avenida Escazú en San Rafael de Escazú, Banana Republic estará abierta de lunes a sábado de 10:00 a.m. a 9:00 p.m. y los domingos de 11:00 a.m. a 8:00 p.m.