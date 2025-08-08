BAC reconoce a Vegyfrut Nicaragua como Pyme Positiva del Año 2025

Las pymes son una fuerza clave para el desarrollo económico del país.

Por Revista Summa

BAC Nicaragua celebró una nueva edición del Reconocimiento Pymes Positivas, una iniciativa regional que desde 2022 destaca y premia a pequeñas y medianas empresas que están generando un impacto positivo en sus comunidades. A través de esta plataforma, BAC reconoce a aquellas Pymes que impulsan el desarrollo sostenible mediante prácticas responsables en los ámbitos económico, social y ambiental, alineadas a su visión de triple valor.

En esta edición 2025, la empresa Vegyfrut Nicaragua, liderada por Carlos Fernando Solórzano Gutiérrez, fue reconocida como la Pyme Positiva del Año en Nicaragua, gracias a su trayectoria empresarial y al impacto positivo que ha generado en su comunidad y el sector agroindustrial del país.

Este reconocimiento forma parte del compromiso de BAC con su modelo de triple impacto: económico, social y ambiental, que impulsa una banca con propósito y promueve el desarrollo sostenible en todos los países donde opera. A través del Reconocimiento Pymes Positivas, el banco no solo premia a empresas ejemplares, sino que potencia sus historias para amplificar su alcance y abrirles nuevas oportunidades de crecimiento.

“Las pymes son una fuerza clave para el desarrollo económico del país, y en BAC creemos en su potencial para transformar positivamente sus comunidades. Por eso, más que brindar soluciones financieras, trabajamos para ser un aliado estratégico en su evolución”, expresó Alba Aguirre, Subgerente de Sostenibilidad y Comunicación de BAC Nicaragua.

Como parte del evento, se llevó a cabo el panel ‘Inteligencia empresarial para Pymes: Del dato a la acción’, un espacio enriquecedor que promovió el intercambio de ideas, fortaleció el ecosistema emprendedor y fomentó sinergias entre pequeñas y medianas empresas comprometidas con la innovación y el crecimiento sostenible.

Además del premio nacional, otras cuatro pymes fueron reconocidas en la región por medio de las oficinas locales de BAC: Giorgina Sarno, de Dolce World (Costa Rica), Fernando Brito, de Leafisnc (Panamá), Juan Manuel Marroquín, de Pasajinak (Guatemala), José David Valle, de Inversiones Diagro (Honduras) y Jorge Garza, de Entre Nubes Café (El Salvador).

Vegyfrut Nicaragua, empresa fundada hace más de una década por Carlos Fernando Solórzano Gutiérrez, comenzó como un emprendimiento familiar y hoy es referente de innovación en el sector agroalimentario. Su modelo integra prácticas sostenibles, economía circular y una cadena de valor que promueve el empleo local, el acceso a productos frescos de calidad y el empoderamiento económico en comunidades rurales.

El Reconocimiento Pymes Positivas es otorgado anualmente por BAC y forma parte de una estrategia regional para destacar las historias que inspiran, amplificar su impacto y construir un ecosistema empresarial más sostenible en toda la región.