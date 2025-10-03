BAC lanza su slogan: “Presente en cada momento”

BAC evoluciona su identidad de marca con un mensaje que acompaña a las personas en cada etapa de su vida.

Por Revista Summa

BAC anuncia oficialmente el lanzamiento de su nuevo slogan de marca: “Presente en cada momento”, una expresión que representa la evolución estratégica de su identidad corporativa. Este mensaje sintetiza el propósito, los valores y la visión que guía al banco en su relación con las personas y con la región centroamericana, consolidando una narrativa emocional que trasciende.

El nuevo slogan será integrado en todas las expresiones de marca, desde la comunicación institucional hasta las experiencias de cliente. Funcionará como una afirmación que acompañará el crecimiento de BAC en sus distintos mercados, reforzando su compromiso con el bienestar, la innovación y la cercanía. Esta iniciativa se alinea con las mejores prácticas globales en construcción de marca, buscando generar identificación, pertenencia y confianza entre sus públicos de interés.

“En BAC hemos estado presentes en los momentos que marcan la vida de nuestros clientes: cuando le depositaron su primer salario, cuando nació un emprendimiento, cuando una familia abrió la puerta de su hogar, cuando hubo que enviar apoyo a los suyos o levantarse tras la adversidad. En lo cotidiano y en lo extraordinario, estamos para acompañar, escuchar y facilitar. Ese es el sentido de nuestro slogan: ‘Presente en cada momento’” afirmó Carina Bravo Fournier, Directora Corporativa de Mercadeo y Comunicación, BAC Latam.

La elección de “Presente en cada momento” responde a una necesidad compartida por los usuarios de sentir acompañamiento real en momentos cotidianos, de crecimiento, inversión y adversidad. El slogan fue construido y validado a través de un proceso de escucha activa con clientes y colaboradores, quienes compartieron sus expectativas, experiencias y aspiraciones, permitiendo que esta expresión refleje genuinamente lo que BAC representa para la región.

“Para nosotros, ‘Presente en cada momento’ es llegar a tiempo cuando más se necesita y permanecer cerca para construir futuro. Es estar al lado de las familias, de los emprendedores y de las comunidades cuando celebran y cuando se

recuperan. Convertimos la confianza de las personas en acción, y la acción en oportunidades que perduran.”, añadió Carina Bravo F.

Con esta iniciativa, BAC fortalece su posicionamiento como marca regional que evoluciona junto a sus clientes. “Presente en cada momento” es una promesa viva que acompañará a cada uno de nuestros clientes en su camino, consolidando el vínculo emocional entre la marca y sus públicos, y proyectando una visión de futuro compartida.