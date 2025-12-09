Baby boomers redefinen los viajes de lujo a través de la autenticidad y el diseño de experiencias

Ellos tienen más dinero para viajar e invierten en un turismo con más sentido y comodidad: descubra cómo viaja la generación nacida entre 1946 y 1964

Por Revista Summa

La generación baby boomer (nacidos entre 1946 y 1964) está redefiniendo los viajes tal como los conocemos. Ya no se trata solo de destinos tradicionales, playas, sombra y agua fresca: esta generación, que representa una parte sustancial del gasto en viajes de lujo, busca experiencias que combinen significado, bienestar, aventura y autenticidad. Según informes recientes de diversas organizaciones, como AARP, que anima a las personas a elegir cómo vivir su vida a cualquier edad, los baby boomers realizan, en promedio, más de tres viajes al año y muestran una clara preferencia por itinerarios personalizados, inmersivos y menos concurridos.



Lo que está surgiendo es un viajero que valora el tiempo de calidad, la curiosidad por lo nuevo y la comodidad sin excesos. Prefieren destinos alternativos, actividades que nutran el cuerpo y la mente, y alojamientos que ofrezcan un servicio de alta calidad sin ostentación. Las tendencias apuntan claramente hacia viajes fuera de lo común, experiencias interactivas con la cultura local y bienestar holístico. En este contexto, presentamos cinco propiedades, cada una con una oferta distinta, que se alinean perfectamente con esta nueva visión de viajes de lujo para la generación baby boomer.



La Lancha – Lago Petén Itzá, Guatemala

En el lago Petén Itzá, rodeado de selva, pirámides mayas y una atmósfera de misterio tropical, La Lancha (del grupo The Coppola Hideaways) propone una escapada para viajeros maduros que desean explorar más allá del resort tradicional. Esta propiedad conecta al huésped con la cultura maya mediante visitas privadas al sitio arqueológico de Tikal al amanecer, caminatas guiadas por reservas ecológicas y paseos en kayak al atardecer por aguas que reflejan la selva.

El alojamiento, decorado con artesanías guatemaltecas, ofrece el confort que esta generación valora —espacios amplios, servicio atento, gastronomía local elevada—, pero sin perder la autenticidad del destino. El viajero baby boomer que elige La Lancha busca sensaciones nuevas, vínculos culturales y naturaleza viva: no se trata solo de descansar, sino de expandir su universo con experiencias cuidadosamente curadas.

Mahali Mzuri – Maasai Mara, Kenia

En la Reserva Maasai Mara, Mahali Mzuri (del grupo Virgin Limited Edition) redefine el safari para una generación que busca algo más que ver animales: busca significado, comodidad premium, inmersión y conexión. Para los baby boomers con espíritu activo, esta propiedad propone safaris al amanecer, visitas a comunidades masái, cenas gourmet bajo el cielo africano y alojamiento en carpas elevadas con lujo discreto. La experiencia no es apresurada sino meditativa, majestuosa pero sin estridencias.



Aquí el viajero madura encuentra el equilibrio perfecto: aventura en países lejanos, pero con servicio cinco estrellas, seguridad, acceso a expertos locales y ritmo adaptado a sus necesidades. Es una invitación a explorar el mundo con conciencia, con bienestar y con estilo.

La Coralina Island House – Bocas del Toro, Panamá

En el archipiélago de Bocas del Toro, La Coralina Island House se posiciona como un refugio de bienestar profundo para el viajero que no se conforma con solo cambiar de paisaje. Su programa Forever Young: Age Like A Pro (del 23 al 27 de abril de 2026) ofrece un retiro diseñado para impulsar longevidad, energía y renovación, combinando neurociencia, biohacking y hábitos de bienestar de vanguardia. Bajo la guía de Ariela Jason, experta en salud, coaching y transformación, los participantes entran en un viaje interior que va mucho más allá del descanso habitual.

El entorno es fundamental: cada mañana despierta con el sonido del mar y la selva caribeña, cada tarde se regala al cuerpo en terapias diseñadas para regenerar, y cada noche propone una reflexión profunda en un ambiente de diseño cuidado, íntimo y sin crowds. Para los baby boomers que buscan una experiencia de lujo con propósito —que combina inmersión natural, aprendizaje y bienestar holístico— La Coralina representa una oferta de alto nivel, coherente con su estilo de vida activo y consciente.

Las Balsas – Villa La Angostura, Patagonia Argentina

En la Patagonia argentina, sobre los márgenes del lago Nahuel Huapi y rodeado de bosques de coihues y arrayanes, Las Balsas despliega una visión del monte pensada para el viajero que ya ha visto muchos destinos, pero que aún quiere descubrir. En verano, cuando la nieve desaparece, la región invita a navegar en velero o kayak por el lago, explorar senderos escondidos, disfrutar del fly‑fishing en arroyos limpios y relajarse en el spa con vista al agua.

La propiedad conjuga diseño de montaña, gastronomía local sofisticada y una sensación de refugio privado que responde muy bien al perfil baby boomer: comodidad sin ostentación, naturaleza sin aglomeración, servicio personalizado. Quienes eligen Las Balsas lo hacen porque valoran el paisaje, el lujo silencioso, la autenticidad del sur argentino y la oportunidad de moverse con libertad, pero también de detenerse y contemplar.



Yndo Hotel – Burdeus, Francia

En pleno centro de la ciudad del vino, Yndo Hotel del grupo Lignée ofrece a la generación baby boomer una estadía urbana distinta: diseño curado, habitaciones únicas y una cercanía al arte, el vino y la gastronomía francesa. Los viajeros mayores de 60 años que ya conocen los grandes clásicos buscan esta mixtura de experiencia cultural, refinamiento y confort: tours privados por viñedos de la región de Burdeos, talleres de degustación con enólogos locales, visitas a galerías emergentes y paseos tranquilos por barrios que combinan historia y modernidad.

Yndo destaca por adaptar su oferta a un visitante que no desea grandes multitudes, sino servicios personalizados y que puede permitirse disfrutar de la ciudad desde un enfoque local y sofisticado. La estancia se convierte en residencia temporal de un viajero que ya ha visto “lo básico” y ahora quiere habitar la ciudad con ojos nuevos.