AZOFRAS reconoce tratado comercial entre Costa Rica e Israel como un paso hacia una mayor diversificación de mercados

La Asociación de Empresas de Zonas Francas de Costa Rica (Azofras) visualiza oportunidades para que el país amplíe destinos de exportación y atraiga inversiones desde Asia.

Por Revista Summa

Tras anunciarse la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Costa Rica e Israel, la Asociación de Empresas de Zonas Francas de Costa Rica (AZOFRAS) reconoció que este acuerdo representa una valiosa oportunidad para que el país continúe ampliando sus mercados de exportación e impulse la atracción de nuevas inversiones desde el Medio Oriente.

Según lo anunció el Ministerio de Comercio Exterior (Comex), el TLC fue suscrito este 8 de diciembre y se espera que sea una puerta para expandir la presencia de Costa Rica en esa región asiática, un mercado con cerca de 10 millones de consumidores potenciales con un muy alto poder adquisitivo.

“Costa Rica cuenta con un modelo de apertura comercial que ha sido exitoso durante varias décadas, tanto en la promoción de exportaciones como en la atracción de inversión extranjera. En el contexto actual, es muy importante este esfuerzo por diversificar los orígenes de esas inversiones y los destinos de nuestros productos, particularmente en un mercado de gran potencial como lo es el Medio Oriente”, apuntó Ronald Lachner, presidente de AZOFRAS.

Lachner recordó que las zonas francas generan el 15% del Producto Interno Bruto (PIB) y atraen el 74% de la inversión extranjera que ingresa al país.

Asimismo, subrayó la importancia de los acuerdos que ya Costa Rica ha suscrito con países y regiones como la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), Canadá, Centroamérica, Chile, China, Colombia, Corea y Emiratos Árabes Unidos, entre otros.

“Desde Azofras confiamos en que la firma de este nuevo tratado permita seguir consolidando la presencia de Costa Rica en Asia, mientras el país avanza en un eventual proceso de adhesión al Tratado Transpacífico, que se negocia actualmente”, afirmó Lachner.

Si bien América del Norte continúa siendo la principal región de destino de bienes costarricenses, con una participación de 51%, las exportaciones a Asia crecieron un 26% en el acumulado de enero a agosto 2025, según datos de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).

Los productos que dinamizan las exportaciones nacionales hacia el continente asiático son, principalmente, del sector de dispositivos médicos, tales como agujas, catéteres, cánulas y prótesis, además de manufacturas de metal precioso.