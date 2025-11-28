Avianca suspende la venta y operación de vuelos desde y hacia Venezuela

Decisión se da en atención a la decisión del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela –INAC-:

Por Revista Summa

Siguiendo la decisión del INAC, Avianca informa que suspendió la venta y operación de vuelos desde y hacia Venezuela.

Para la aerolínea, la prioridad es y será siempre la seguridad de pasajeros y colaboradores. Por tal razón y frente a la coyuntura, ofrece las siguientes alternativas de protección para quienes tengan reservas confirmadas:

· Clientes volando Bogotá-Caracas-Bogotá, sin conexiones: reembolso proactivo.

· Clientes volando Bogotá-Caracas-Bogotá con conexiones en un mismo tiquete: reembolso del segmento hacia/desde Venezuela y posibilidad de reembolso del tiquete completo.

· La posibilidad de volar hacia o desde Cúcuta con condiciones especiales.

Estos cambios podrán hacerse a través de avianca.com, aplicación móvil, Contact Center, oficinas de venta, aeropuertos y, a través de las agencias de viajes, para tiquetes adquiridos por este canal.

Avianca ha conectado por más de 106 años países, historias, culturas y costumbres, priorizando siempre la seguridad en sus operaciones. En el caso de Venezuela, ese compromiso se evidencia en las más de seis décadas de operación que han facilitado el reencuentro de familias y el desarrollo de la actividad comercial y turística binacional. Hoy, más que nunca, ese compromiso permanece intacto.

La aerolínea confía en que la situación de conectividad aérea de Venezuela evolucionará favorablemente y reitera su intención de retomar operaciones tan pronto como las condiciones lo permitan.