Avianca recibe doble reconocimiento en los premios The Trazees 2025

Por Revista Summa

Avianca ha sido reconocida en la 11.ª edición de los premios “The Trazees 2025”, organizados por Trazee Travel (parte del grupo Global Traveler Magazine). La ceremonia de premiación, un evento de gala celebrado en Los Ángeles, California, reunió a los principales líderes y profesionales de la industria de viajes a nivel global. En este marco, Avianca fue galardonada como la Aerolínea Favorita de Sur y Centroamérica y reconocida por la Clase Económica Premium Favorita de Sur y Centroamérica.

La premiación es un referente en la industria turística y premia la excelencia y el servicio excepcional a nivel mundial, ya que los ganadores son elegidos por un amplio grupo de viajeros de todo el mundo a través de una encuesta.

“Recibir estos premios es un honor inmenso y un reconocimiento muy importante a nuestra propuesta de valor. Es especialmente gratificante saber que estos reconocimientos provienen directamente de nuestros pasajeros, quienes nos eligen día a día y valoran nuestro producto y servicio”, afirmó Rolando Damas director de Ventas en Norteamérica y Europa de Avianca. “Agradecemos a Global Traveler Magazine y a todos nuestros viajeros por su apoyo continuo que nos impulsa a seguir trabajando para ser la aerolínea preferida de la región”.

Estos reconocimientos reflejan la confianza y preferencia de los viajeros, así como el esfuerzo constante de la aerolínea por brindar experiencias de viaje de calidad en cada trayecto. A ellos se suman los recientes galardones como Aerolínea Preferida de Centro y Suramérica en los Flyers’ Choice Awards 2025 y el premio Highly Commended para el menú de Insignia by Avianca en la categoría Best Onboard Menu or Meal de la más reciente edición de los Onboard Hospitality Awards.