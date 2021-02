Atún de Costa Rica tiene oportunidades en mercados internacionales

En 2020, el sector pesquero de Costa Rica realizó exportaciones por un valor de $61.4 millones a un total de 18 países.

El reciente estudio “Oportunidades de comercialización de atún fresco y en conserva”, elaborado por la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), estima que hay cuatro categorías en las que se reflejan oportunidades comerciales para el atún, estas son: congelado, filete, fresco o refrigerado, y en conserva.



“Uno de los apoyos más importantes que ofrece PROCOMER al sector exportador es la investigación de mercados, con esta herramienta buscamos informar a los empresarios del país para que tomen las mejores decisiones comerciales que les brinde bienestar y prosperidad en sus negocios. En ese sentido, con este estudio pretendemos determinar las potenciales oportunidades y retos para la comercialización de atún fresco y procesado. Reiteramos al sector pesquero del país que en PROCOMER tienen un aliado y una guía para concretar sus metas este año”, afirmó Pedro Beirute Prada, Gerente General de PROCOMER.



Específicamente para atún congelado, los datos revisados en la investigación revelaron que Costa Rica tendría potencial para exportar a Tailandia, país que tiene un per cápita de importaciones de este producto de $16 y un crecimiento promedio anual (CAGR) del +6%; así como en España con un per cápita de importaciones $8 y un CAGR de +6%. Vale la pena destacar que, en el caso de España, nuestro país compite con otros de la región como México, El Salvador, Guatemala y Panamá. Además, se debe trabajar en la búsqueda de un nicho de mercado para colocar el atún de aleta amarilla (actual oferta costarricense), dado que en este país lo más que se consume es el atún blanco. Las importaciones mundiales de esta categoría alcanzaron los $4.108 millones y tuvieron un CAGR de +4% del 2015 al 2019.



El atún en filete, por su parte, refleja importaciones mundiales valoradas en $1.934 millones y un CAGR de +9 en el mismo periodo. El estudio señaló que el principal mercado para Costa Rica en esta categoría es Estados Unidos, donde el per cápita de importaciones de este producto es de $2 pero su tasa de crecimiento promedio anual se encuentra altamente dinamizada hasta en un +12%. Marta Esquivel, Directora de Inteligencia Comercial de PROCOMER, recalcó que, en esta categoría se podrían presentar oportunidades importantes por el valor agregado del procesamiento del atún en filete, que es posible que otros competidores no lo estén haciendo.



En términos de atún fresco o refrigerado, el estudio visualiza con potencial los mercados de España y Estados Unidos, tomando en cuenta que se deben contemplar factores logísticos hacia el viejo continente, ya que son muchas horas de viaje y la calidad del producto se podría ver comprometida. Las importaciones mundiales de esta categoría alcanzaron los $789 millones y crecieron a una tasa promedio de +1% en el periodo mencionado.

Finalmente, las conservas de atún, la categoría de mayores importaciones a nivel mundial con $7.920 millones y un CAGR de +5%, representa oportunidades para Costa Rica también en los mercados estadounidense, con importaciones que superan $1.130 millones; y en España con más de $730 millones importados de esta categoría de atún. En el caso de los Estados Unidos, el estudio detalló que los principales puertos de ingreso pueden ser Los Ángeles ((37% del total de importaciones marítimas de atún en conserva); así como por Savannah (17% del total importado y por donde ya ingresan Ecuador y Colombia); y por Baltimore por donde ingresa un 5% del total importado y donde es abastecido en su mayoría por Perú y Ecuador. Actualmente, Costa Rica ingresa únicamente por Nueva York (segundo puerto en importancia para las importaciones de esta categoría) con una participación del 2% del total importando.



Maureen Alpízar, Analista a cargo del estudio, agregó que, para poder abastecer a los mercados mencionados, el sector de pesca costarricense debe superar ciertas barreras necesarias para penetrar mercados altamente exigentes como el europeo y el estadounidense. “Es importante que el sector pesquero nacional cuente con una clara trazabilidad de los productos, que haya más asociatividad entre las pequeñas y medianas pesquerías, control estricto de la pesca ilegal, resolver necesidades asociadas a las embarcaciones, así como la posibilidad de tener bodegas capaces de mantener el producto en buen estado”, puntualizó.



En 2020, el sector pesquero de Costa Rica realizó exportaciones por un valor de $61.4 millones a un total de 18 países dentro de los cuales Estados Unidos participa con un 82% del total, seguido de Bélgica (7%) y Hong Kong (4%). Dentro de los principales productos enviados se encuentran los filetes y demás carnes de pescado (45%), pescado fresco o refrigerado (39%), y camarones (11%). En ese mismo año, se contabilizaron 16 empresas participantes con envíos relacionados en este sector.