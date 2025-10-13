Así se pueden desarrollar Centros de Datos para impulsar la eficiencia operativa de las empresas

La eficiencia operativa se ha convertido en un eje estratégico para centros de datos que buscan escalar, reducir costos y responder a nuevas demandas digitales.

Por Revista Summa

En un contexto donde los Centros de Datos enfrentan un crecimiento sostenido de la demanda, la eficiencia operativa ya no es una meta opcional, sino una condición crítica para la continuidad del negocio.

Así lo señala Pablo Huapaya, Territory Account Manager de Panduit Perú, quien destaca que la infraestructura física cumple un rol estratégico en la capacidad de respuesta y escalabilidad de estos entornos.

“El diseño adecuado de racks, canalización, gestión térmica y cableado de alta densidad tiene un impacto directo en el rendimiento de un data center. Hoy más que nunca, las organizaciones necesitan infraestructuras eficientes que no solo reduzcan costos operativos, sino que también permitan crecer sin interrupciones”, explica Huapaya.

Añadió que alcanzar la eficiencia operativa requiere de una visión integral que abarca desde la planificación inicial hasta la operación continua de los Centros de Datos. Esto permite, por ejemplo, arquitecturas eficientes que optimizan el uso del espacio, mejora de la gestión térmica, una administración precisa de activos y una conectividad robusta para responder a las exigencias actuales y anticiparse a los desafíos tecnológicos del futuro.

“El desafío no es solo técnico, sino estratégico: cómo mantener la continuidad, asegurar la disponibilidad y prepararse para tecnologías como inteligencia artificial, 5G o Edge computing. La infraestructura física es la base sobre la que se construye todo lo demás”, añade Huapaya.

En esa línea, la compañía ofrece un portafolio de soluciones diseñadas para fortalecer la eficiencia operativa desde la base física. Entre ellas destacan los racks FlexFusion, que optimizan la gestión del flujo de aire; los sistemas de canalización Fiber Runner y Wire Basket que permiten una administración de cables segura y ordenada; y las plataformas de cableado de alta densidad HD Flex, ideales para escalar la conectividad sin sacrificar espacio.

A ello se suman las unidades de distribución de energía (PDU) con monitoreo integrado y las UPS, esenciales para garantizar la continuidad energética ante interrupciones.

Además, Panduit promueve prácticas de diseño alineadas a estándares internacionales como TIA e iniciativas de sostenibilidad que buscan reducir la huella energética de los Centros de Datos. En ese sentido, la eficiencia también se convierte en una herramienta para avanzar hacia operaciones más responsables con el medio ambiente.