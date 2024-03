Así se mueven los productos para el cuidado de salud en Centroamérica y el Caribe

Contribuir con disminuir los impactos asociados a la cadena de suministro es uno de los focos de la compañía hacia un futuro sostenible.

Por Revista Summa

Kuehne+Nagel, operador logístico número uno a nivel global en transporte marítimo y aéreo, logra consolidar su crecimiento dentro de un sector clave para su estrategia de crecimiento; la del Cuidado de la salud. Esto, a través de su hub estratégico ubicado en Tocumen, ciudad de Panamá, que hoy aloja productos dedicados para esta industria, centro que representa un punto importante dentro de la cadena de suministro para Sur y Centroamérica, así como el Caribe.

Se trata de una bodega con productos de carga aérea, ubicada en la Terminal de carga Aeropuerto Tocumen, cuenta con 2.600 m² y una capacidad para 1.800 pallets; gran parte de su almacenamiento (1.550 m²) posee control de temperatura (2 a 8°C / 15 a 25°C) exclusivamente dedicados para insumos farmacéuticos, junto con un congelador para materiales reactivos y una jaula de seguridad con capacidad para 80 paletas de carga valiosa.

Jan Trittin, Managing Director en Centroamérica y el Caribe para Kuehne+Nagel, enfatiza: «La certificación CEIV de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) que obtuvimos en países como Panamá, Costa Rica, Guatemala y República Dominicana nos permite garantizar estándares de calidad en el transporte aéreo de productos farmacéuticos. Estas acreditaciones son testimonio de nuestra dedicación a la excelencia y la innovación constante«.

En cuanto a su crecimiento, la empresa está explorando oportunidades de exportación con productores de café y azúcar en Costa Rica, Honduras y Nicaragua. En Panamá, continuarán fortaleciendo su hub logístico ofreciendo servicios de distribución certificados, opciones de aviones cargueros y sus conexiones globales que le permiten ser un socio integral para sus clientes.

En ese sentido, parte de sus próximos focos a mediano plazo es poder extender sus servicios a todas esas pequeñas y medianas empresas donde el componente logístico es un factor decisivo para el crecimiento de su negocio; brindarles su oferta a todas aquellas compañías sin importar su tamaño y que requieran un partner estratégico que los asesore y acompañe en sus procesos de importación o exportación tanto para transporte aéreo como marítimo.

Respecto a otras unidades de negocio, la operación marítima de hecho representa un gran porcentaje de los ingresos de Kuehne+Nagel a nivel global y en CAC no es la excepción. Ofrecen carga en contenedores, pero también una exclusiva iniciativa desde su hub en Panamá, en desarrollo actualmente, para la carga LCL (Less Than Full Container Load), que busca marcar un hito importante dentro de este tipo de transporte, permitiéndole posicionarse como punto de escala para Centro y Sudamérica.

Propósito sostenible

Cada vez más empresas toman medidas concretas en relación a cómo contribuir para disminuir el impacto de las operaciones logísticas, siendo para muchas este punto un aspecto crucial a considerar a la hora de desarrollar proyectos.

En este sentido, Kuehne+Nagel tiene dentro de su estrategia al 2026 un pilar clave: el de ESG (Environment, Social y Governance por sus siglas en ingles) en donde declaró una serie de acciones y metas concretas que integran el aspecto ambiental y social, ambos sustentados por una estructura clara de gobernanza.

Si hablamos de alternativas más amigables en logística marítima, la compañía ofrece soluciones como el biocombustible, una forma eficaz de contribuir a reducir las emisiones de CO2. Entre los beneficios del Biofuel, se destaca que no es tóxico, es biodegradable y renovable. Además, plataformas como SeaExplorer se destacan en materia de innovación gracias a la tecnología de monitoreo en línea de información operativa y ofrece opciones más eficientes en emisiones de carbono para una misma ruta.

En cuanto al transporte aéreo, ofrecen alternativas como el SAF (Combustible Sostenible de Aviación). A la fecha, la compañía ha asegurado la disponibilización de más de 50 millones de litros de este tipo de combustible para sus clientes, el cual puede ser utilizado en rutas en todo el mundo, lo que contribuye a disminuir el impacto y a su vez marca una diferencia hacia la descarbonización de la industria, siendo el compromiso de Kuehne+Nagel el cierre de acuerdos a nivel global para poder ofrecer SAF en los 100 países en donde opera.