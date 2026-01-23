Asfura asumirá el poder en Honduras sin la presencia de mandatarios de otros países

Asfura, líder del conservador Partido Nacional, sucederá a Xiomara Castro, del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), quien asumió el poder el 27 de enero de 2022.

Por EFE

El presidente electo de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura, asumirá el poder el 27 de enero sin la presencia de gobernantes y jefes de Estado de otros países, por razones de “austeridad”, informó este viernes a EFE una fuente cercana al próximo gobernante de los hondureños.

“No se invitó a ningún mandatario, la presencia internacional será de los embajadores residentes que tienen su sede en Tegucigalpa, y concurrentes, cuya sede es otro país pero que están acreditados ante el Gobierno de Honduras, más los representantes de organismos internacionales”, añadió de manera escueta la misma fuente.

Agregó que Asfura ha reiterado “su voluntad de que la toma de posesión sea una ceremonia sencilla y austera”.

La investidura de Asfura, quien es apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se celebrará en la sede del Parlamento hondureño, en el centro histórico de Tegucigalpa, la capital del país centroamericano.

El 26 de diciembre, una de los tres designados presidenciales (vicepresidentes) de Asfura, María Antonieta Mejía, explicó que el próximo presidente del país “no es una persona suntuosa, ni le gustan los eventos protocolarios donde se incluyen recursos económicos”, por lo que prefiere “abstenerse de un evento que va a tener mucho presupuesto”, que puede ser destinado “a otro tipo de actividad que beneficie al pueblo hondureño”.

Añadió que la toma de investidura será “un evento simbólico, nada ostentoso” y que el primer día de su mandato Asfura anunciará “las primeras decisiones” del rumbo a seguir por su administración.

Tradicionalmente la toma de posesión de los presidentes de Honduras se ha hecho en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera, de Tegucigalpa.

Asfura, líder del conservador Partido Nacional, sucederá a Xiomara Castro, del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), quien asumió el poder el 27 de enero de 2022.

Castro es la esposa del expresidente hondureño Manuel Zelaya, quien además es su principal asesor y coordinador general de Libre.

La candidata de Libre en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, Rixi Moncada, quedó en el tercer lugar, según la declaración de resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE) del 24 de diciembre, en un lento recuento lleno de obstáculos, mientras que Salvador Nasralla, del también conservador Partido Liberal, fue segundo.