Asesuisa invita a los salvadoreños a «Sonidos de la navidad»

El Parque Cuscatlán será nuevamente el escenario de este concierto, para que todas las familias salvadoreñas disfruten el espectáculo de forma segura y sin ningún costo.

Por Revista Summa

La Navidad es una fecha que no hace falta señalar en el calendario. Está tan presente que no es necesario ningún recordatorio. La Navidad es un sentimiento, es un olor, es un recuerdo, es una mesa llena de personas queridas, es una canción, una sonrisa, un momento mágico y unos instantes de felicidad que durarán hasta que vuelva la siguiente Navidad del año. No hay nada como la Navidad para el reencuentro con los seres queridos.

ASESUISA, como ya es una tradición para la temporada, invita a todos los salvadoreños al concierto “Sonidos de la Navidad” en su octava edición, que produce junto a la Orquesta Big Band Juvenil de El Salvador y que se realizará el sábado 2 de diciembre, a partir de las 6:00 p.m. en el parque Cuscatlán, que nuevamente ha abierto sus puertas para desarrollar esta actividad musical dedicada especialmente a las familias salvadoreñas. Un moderno espacio de convivencia para chicos y grandes en el corazón de San Salvador.

Gracias a la excelente aceptación que “Sonidos de la Navidad” ha tenido desde sus inicios, ASESUISA obsequiará nuevamente esta experiencia navideña a la población salvadoreña, como parte de sus acciones sociales para promover el arte, la cultura y los valores, aprovechando este ambiente musical y festivo, que contagia la magia de la época. Por esa razón, el concierto es abierto a todo el público y su entrada es completamente gratis.

“Esta es una oportunidad que ASESUISA aprovecha para promover el arte y fomentar la unión familiar, además de tener un acercamiento con sus asegurados, asesores y todos los salvadoreños, en esta época especial del año, recordando el verdadero sentido de la celebración, a través de la maravillosa música interpretada por estos jóvenes talentos” dijo Nancy Portillo de Vásquez, directora de Comunicaciones y Mercadeo de ASESUISA. “Nos emociona compartir nuevamente con los salvadoreños esta bella y emotiva experiencia, por lo que queremos invitarlos a que no se la pierdan”, agregó.

El concierto “Sonidos de la Navidad” contará con un repertorio espectacular interpretado magistralmente por la Big Band Juvenil, con canciones de hoy y de siempre, que evocan el espíritu navideño para que disfruten hoy con sus familias y amigos de un bello y emotivo espectáculo musical.

La Navidad es tiempo de unión, de estar en familia, de decorar el árbol, la casa, llenar las calles de luz e intercambiar regalos. La familia y los amigos se reúnen alrededor de una comida y se ofrecen los mejores deseos para el año siguiente… Es la ternura del pasado, el valor del presente y la esperanza del futuro. Es el deseo sincero de que cada taza se puede llenar con bendiciones ricas y eternas, y de que cada camino nos lleve a la paz. Es una época para celebrar la vida, difundir el amor y sembrar esperanza.