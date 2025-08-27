Asegurando la infraestructura crítica en Costa Rica: por qué se requiere una defensa informada ante las amenazas

Industrias como manufactura, telecomunicaciones, salud y servicios financieros continúan experimentando un surgimiento en ciberataques dirigidos, con adversarios desplegando explotaciones específicas para cada sector.

Por Revista Summa

Los ambientes de TI y tecnología operacional (OT), que respaldan nuestra infraestructura crítica enfrentan un panorama urgente y riesgoso debido a ciberamenazas cada vez más focalizadas, persistentes y automatizadas.

De acuerdo con el Reporte Global de Amenazas 2025 de Fortinet: “los entornos de OT no son daño colateral, han empezado a convertirse en objetivos primarios. Los cibercriminales están utilizando amenazas persistentes avanzadas (APTs) dirigidas a las redes industriales no solo para robar datos, sino también para interrumpir servicios críticos, exigir rescates o incrustarse para una futura explotación.”

El último reporte del laboratorio de inteligencia y análisis de amenazas de Fortinet, reveló que durante la primera mitad del 2025, Costa Rica fue víctima de 29,1 millones de intentos de ciberataques. Como región, Latinoamérica representó el 25% del total de detecciones a nivel global.

Los ciberatacantes están trabajando de un modo más inteligente. En lugar de lanzar campañas indiscriminadas, actualmente los actores de amenazas están invirtiendo en reconocimiento, escaneando redes a un ritmo de 36.000 intentos por segundo. FortiGuard detectó 10 millones de escaneos activos en Costa Rica entre enero y junio del 2025. Están identificando servicios vulnerables y utilizando esa inteligencia con herramientas basadas en IA para automatizar el camino desde la intrusión hasta la explotación.

Las redes de infraestructura crítica son especialmente atractivas para los grupos de ransomware. “Estamos viendo un cambio de secuestro de datos a secuestro de servicios. La industria manufacturera, es por segundo año consecutivo la vertical más atacada. Los atacantes están calculando exactamente cuánto daño causaría un retraso en la línea de producción, e incorporando esa información en sus manuales de extorsión. Las industrias de manufactura, telecomunicaciones, salud y servicios financieros continúan experimentando un surgimiento en ciberataques personalizados, con adversarios desplegando explotaciones específicas por sector”, asegura el reporte de FortiGuard Labs de Fortinet.

La IA es un arma de doble filo

La inteligencia artificial (IA) está reformando el panorama de amenazas en ambos lados del espectro. Del lado ofensivo, los atacantes están utilizando herramientas personalizadas de IA como FraudGPT y WormGPT para generar correos de phishing, mapear superficies de ataque y automatizar campañas sumamente realistas de ingeniería social a una velocidad espeluznante.

Por el lado defensivo, Fortinet está integrando en su estructura de seguridad tanto IA discriminativa para detectar malware nuevo como IA generativa (GenAI) para resumir y priorizar alertas. La IA generativa puede impulsar el desarrollo de los analistas, reducir el agotamiento y ayudar a reducir el tiempo medio de respuesta. Donde el personal cualificado suele ser limitado, la inteligencia de amenazas basada en IA, combinada con el contexto específico del dominio, puede tener un impacto significativo en la detección y la respuesta.

Un llamado a la acción: Lo que las organizaciones deben hacer

La modernización en entornos industriales agrava aún más el riesgo cibernético. Con el continuo crecimiento del IoT industrial, el 5G, las redes celulares privadas y los modelos de gestión directa a la nube, hay más dispositivos conectados que nunca y su exposición es cada vez mayor.

Estas son las tres prioridades principales para los defensores:

1. Cerrar las brechas básicas de seguridad

o Reforzando autenticación multi-factor (MFA)

o Cambiando credenciales predeterminadas y controlando identidades

o Conduciendo evaluaciones externas de la superficie de ataque de manera regular

2. Invertir en SecOps informada contra amenazas

o Creando manuales alineados con MITRE ATT&CK para ICS

o Utilizando tecnologías de engaño para detectar movimiento lateral

o Integrando inteligencia de amenazas con plataformas de registro y análisis

3. Planear para lo inevitable

o Realizando ejercicios periódicos

o Entrenando equipos para detectar amenazas de phishing y generadas por IA

o Estableciendo preparación para respuesta a incidentes en los equipos de TI y OT

A medida que los actores de amenazas se vuelven más rápidos, sigilosos e ingeniosos, la defensa de las infraestructuras críticas requiere más que las medidas de seguridad tradicionales. Exige conocimiento de la situación, búsqueda activa de amenazas y la madurez operativa para actuar con base en la inteligencia, no solo recopilarla.

Fortinet se compromete a ayudar a las organizaciones a dar el siguiente paso, con herramientas diseñadas específicamente, información en tiempo real y un enfoque unificado para proteger los sistemas de los que dependen la industria moderna y las infraestructuras críticas.