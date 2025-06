Arraigo, la otra cara de la migración: Por qué millones de latinoamericanos se quedan en sus países a pesar de las crisis

Un estudio de Ayuda en Acción en Colombia, Ecuador, México, Malí y Etiopía, resalta que tan solo el 3,6% de la población mundial es migrante.

Por Revista Summa

Mientras el debate global sobre movilidad humana se enfoca casi exclusivamente en quienes migran, un nuevo estudio revela una realidad poco explorada: la de aquellas personas que deciden no emigrar como resultado de distintos factores. La investigación, liderada por Ayuda en Acción junto al Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID) de Canadá y la Cátedra de Investigación sobre Desplazamiento Forzado del CIID de la Universidad del Pacífico de Perú, analiza por qué millones de personas permanecen en sus países de residencia o tránsito incluso en condiciones adversas.

El estudio compara la situación de inmovilidad de 5 países: tres de Latinoamérica (México, Colombia y Ecuador) y dos de África (Etiopía y Malí). Este pone el foco en personas migrantes de zonas rurales, fronterizas y urbanas en condición de vulnerabilidad y destaca que, en cada zona de los países estudiados, más del 40% de la población encuestada tiene el deseo de migrar. Tras los hallazgos encontrados, se evidenció que para estas poblaciones quedarse no es una muestra de pasividad, sino una elección compleja influida por factores económicos, sociales, políticos, ambientales y familiares, moldeada por el contexto de cada grupo poblacional. Y aunque existe una percepción extendida sobre un mundo en constante movimiento, sólo el 3,6% de la población es migrante, esto muestra que la inmovilidad, lejos de ser una anomalía, es una realidad predominante, muchas veces invisibilizada por las políticas y programas de atención internacional; por lo que urge la necesidad de construir sistemas de protección social y prosperidad económica inclusivos y basados en los derechos de aquellos que permanecen en su lugar bajo presión, por necesidad y, a menudo, en silencio.

Inmovilidad, una decisión con múltiples causas

En América Latina el estudio evidenció que muchas personas deciden quedarse para proteger y sostener a sus familias; tanto las mujeres, los adultos mayores o los migrantes que optan por regresar a su país de origen asumen diferentes responsabilidades en el hogar y deciden quedarse para permitir que los más jóvenes emigren y salgan adelante.

En países como Ecuador y México, las políticas de migración, los trámites legales y la falta de claridad jurídica se convierten en factores limitantes que llevan a los habitantes y migrantes extranjeros a un estancamiento indefinido en contra de su voluntad por buscar nuevas oportunidades de vida.

Por su parte, en Colombia y México, países que históricamente han estado marcados por el fenómeno migratorio, la población evidencia un agotamiento o rechazo a la movilidad producto de los intentos fallidos, la desconfianza hacia las instituciones gubernamentales y los sistemas migratorios, o el hecho de asumir una posición de resistencia frente a una mayor marginación en el país de destino.

“La inmovilidad no es ajena a nuestra realidad, por el contrario, ante los fenómenos migratorios actuales debemos reconocer las aspiraciones así como abordar las limitaciones de cada población, de manera que los diferentes Estados se enfoquen en desarrollar políticas públicas y sistemas migratorios eficaces y seguros que hagan de la permanencia una elección digna y no una imposición del contexto, para que nadie se vea forzado a migrar o quedarse en su país de manera involuntaria o en condiciones de vulnerabilidad. Es necesario reconocer la validez de quedarse, y visibilizar las historias de resiliencia y lucha de quienes no pueden —o no quieren— seguir huyendo, que en muchas ocasiones son personas que están en tránsito y no pueden seguir con su camino”, declaró Ivanna Herrán, experta en migraciones de Ayuda en Acción.

Cinco estrategias para apoyar la permanencia como opción legítima

Precisamente, con miras a construir una política de migración y desarrollo justa y eficaz, Ayuda en Acción propone cinco estrategias para que los gobiernos y organismos de cooperación apoyen la permanencia como una elección, siendo estas:

Diseñar para los hogares, no sólo para los individuos: parte de entender la inmovilidad y la movilidad como estrategias domésticas de manera que se puedan proporcionar ayuda a las familias y facilitar diálogos de planificación entre los padres y jóvenes. Hacer que la inmovilidad de género sea visible y accionable: por su rol en el hogar y de cuidadoras, las mujeres optan por no emigrar. En este sentido, se busca reconocer su posición mediante ayudas flexibles y el financiamiento de servicios psicosociales para aquellas mujeres que absorben los costes de la movilidad de otros. Apoyar a las poblaciones atrapadas: el fracaso en el proceso migratorio debe convertirse en un motivo para crear programas de reintegración y repatriación para los retornados. Legalizar la estabilidad de los indocumentados que permanecen en el país: para los migrantes en tránsito, el limbo jurídico lleva a muchos a una inmovilidad a largo plazo, por lo que los Estados deben procurar brindar condiciones de vida dignas, ya sea mediante el acceso a vivienda, escolarización o políticas de regularización. Reconocer y dar recursos a los que permanecen anclados: es importante brindar apoyo a aquellas personas que deciden quedarse para estabilizar sus hogares. Esto es posible a través de la inversión en materia de infraestructura y servicios de apoyo multigeneracionales, al igual que un trabajo que aporte al cambio la narrativa alrededor de la permanencia como una contribución y no como un fracaso.

El estudio demuestra que la inmovilidad es una dinámica activa, que responde tanto a motivaciones personales como a limitaciones estructurales. Sin embargo, la atención exclusiva a los migrantes ha dejado desprotegidas a comunidades que sostienen hogares, cuidan generaciones y enfrentan crisis sin apoyo suficiente. Reconocer la permanencia como una elección legítima es clave para avanzar hacia una política de migración y desarrollo más equitativa y humana.