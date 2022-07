Arcos Dorados promueve oportunidades de capacitación para cerca de 400.000 jóvenes latinoamericanos￼

El lanzamiento de MCampus Comunidad ha sido muy bien recibida por los costarricenses, ya que durante el 2021 se contabilizaron más de 10.500 personas inscritas en la plataforma educativa.

Por Revista Summa

Arcos Dorados, la franquicia que opera la marca McDonald’s en 20 países de América Latina y el Caribe, dio a conocer su octavo Reporte de Impacto Social y Desarrollo Sustentable, presentando las novedades en la implementación de sus iniciativas y políticas ESG (Environmental, Social and Governance, por sus siglas en inglés) durante el 2021. El reporte, el único en la industria formalmente auditado, evidencia la evolución y el fortalecimiento de los compromisos socioambientales de la compañía, comprendidos en su estrategia Receta del Futuro. Entre sus principales datos, se destacan las casi 400.000 oportunidades de formación para jóvenes, quienes se vieron especialmente afectados por las consecuencias socioeconómicas de la crisis sanitaria COVID-19.

Como uno de los principales generadores de primer empleo formal de la región, con un 60% de empleados entre 16 y 24 años, la empresa impulsa proyectos de empleabilidad, educación y entrenamiento a través de alianzas con más de 30 ONG. La gran novedad de 2021 fue el lanzamiento de la plataforma educativa gratuita de acceso libre a toda la sociedad: MCampus Comunidad, que ya supera los 40 mil inscritos. Los cursos digitales allí ofrecidos, a través de la Hamburger University (Universidad corporativa de McDonald’s), brindan contenidos de gran relevancia para todos los jóvenes que deseen adquirir nuevas habilidades para su futuro profesional. Además, a través de la misma universidad, Arcos Dorados facilita la educación continua a sus empleados con foco en temas de liderazgo, desempeño y cultura organizacional. A partir de estas iniciativas, sumadas al entrenamiento diario realizado en sus más de 2.250 restaurantes en toda la región, ha generado más de 1.6 millones de oportunidades de formación profesional desde 2018 hasta finales de 2021.

“Nos propusimos ser parte activa de la solución de algunas de las mayores problemáticas de los jóvenes latinoamericanos que a su vez, se acentuaron con la pandemia: el desempleo y la falta de oportunidades de educación. Frente a este panorama, no sólo promovemos la inclusión y la movilidad social a través de nuevos puestos de trabajo formal, sino que también llevamos adelante sólidos proyectos de capacitación libre y gratuita para que todos, sean o no empleados de la Compañía, puedan adquirir las herramientas necesarias para expandir su potencial profesional. Me llena de orgullo saber que con nuestro esfuerzo y el de las ONG con las que nos asociamos, estamos muy cerca de superar nuestro compromiso público de reducir las barreras de entrada al mercado laboral a 2 millones de jóvenes para el año 2025.” – Gabriel Serber, vicepresidente de Compromiso Social y Desarrollo Sustentable de Arcos Dorados.

Además de resaltar los avances de la compañía relacionados a la capacitación y oportunidades de empleo hacia los jóvenes, el documento reporta las principales cifras de los otros pilares de su estrategia de impacto social y ambiental, Receta del Futuro. En materia de abastecimiento sustentable, se destaca que el 98,5% de su café proviene de fuentes certificadas y el 100% de sus empaques a base de fibra cuentan con certificación FSC (Consejo de Administración Forestal) que garantiza el manejo correcto de los bosques y el tratamiento controlado de la materia prima en su producción. Con el fin de promover la economía circular, la compañía recuperó más de 2 millones de litros de aceite de cocina que, en su gran mayoría, fue transformado en biodiesel.

En cuestiones de diversidad e inclusión, aumentó en 2021 la representación femenina en altos cargos, pasando de un 6% a un 20% y capacitó a más de 70.000 empleados en este tema. Respecto al pilar de Familia y Bienestar, el 100% de sus restaurantes fueron auditados al menos una vez por una entidad externa para garantizar los más altos estándares de seguridad alimentaria. Además, para combatir el cambio climático, Arcos Dorados asumió el compromiso de reducir la huella de carbono en toda su cadena de valor, incluyendo a sus proveedores, en un 31% para el año 2030; lo que le permitió ser la primera y única empresa de su industria, en América Latina, en emitir un bono financiero ligado a la sustentabilidad.

Costa Rica: Impacto positivo en jóvenes y eliminación de plásticos de un solo uso

El lanzamiento de MCampus Comunidad ha sido muy bien recibida por los costarricenses, ya que durante el 2021 se contabilizaron más de 10.500 personas inscritas en la plataforma educativa de cursos de acceso libre y gratuito; lo que coloca a Costa Rica como el segundo país con mayor impacto en la región.

Adicionalmente, Arcos Dorados impactó con capacitación profesional a 400 jóvenes y 30 personas consiguieron su primer empleo formal, por medio del apoyo al programa de empleabilidad de Aldeas Infantiles SOS, a través de Gran Día. Por otro lado, la alianza con Junior Achievement, que tiene como objetivo de impulsar el emprendimiento y la educación financiera en jóvenes de secundaria, por medio de un proceso de creación de empresas reales con impacto positivo en sus comunidades, benefició a 488 jóvenes y 46 docentes en todo el país, para un total de 46 emprendimientos Junior en proceso de desarrollo.

En cuanto a la protección del medio ambiente, solamente en el 2021, la empresa disminuyó el consumo de 30 toneladas de papel anuales por medio del reemplazo del material de las cajas de hamburguesas por láminas de papel certificado FSC. También, solo en el 2021, eliminó 7 millones de plásticos de un solo uso y que en total contabilizan ya más de 50 millones de plásticos totales eliminados de los empaques de productos.

Además, logró recuperar 50.000 litros de aceite para reciclaje, en todo el territorio nacional, lo que significa que, en Costa Rica, los restaurantes McDonald’s recuperan el 100% del aceite para procesos con biodiesel.

En el 2021 también se procedió con la eliminación de colorantes y saborizantes de la Cajita Feliz, para ser sustituidos por ingredientes naturales, lo que la convierte en el primer menú infantil de la industria con estas características.

Por otra parte, y gracias a los esfuerzos realizados por la Red de Mujeres Arcos Dorados, la compañía se convirtió en la primera empresa de servicio rápido del país en formar parte de ONU Mujeres, al adherirnos a los Principios para el empoderamiento de las mujeres (WEPs), producidos y difundidos por esta entidad y Pacto Global de las Naciones Unidas.