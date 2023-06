AR Holdings cumple 6 años en el mercado costarricense y se consolida en el sector retail

La compañía proyecta la apertura de 10 puntos de venta en la región.

Por Revista Summa

AR Holdings continúa fortaleciendo su presencia en el mercado costarricense con inversión, generación de empleo, reactivación económica y expansión regional, un gran hito para una empresa 100% nacional, la cual, celebra seis años de trayectoria en el país.

Muestra de esto, es que la compañía abrió a finales de 2022, de forma simultánea, siete nuevos puntos de venta de importantes marcas internacionales, como: Olive Garden, Outback Steakhouse, Old Navy, Crate and Barrel, Banana Republic, Women´Secret y Cortefiel, ubicados en Aleste, en Curridabat, con una inversión de $7,5 millones, aproximadamente.

Esto se tradujo en 150 nuevas plazas de empleo directo para la población, que se suman a los más de 900 puestos, que la compañía ofrece en el país. A estos, se le añaden los empleos indirectos generados durante su proceso de expansión.

¨Desde el año 2017, para AR Holdings es importante ampliar nuestra oferta de productos y servicios, para que cada vez más costarricenses y otros mercados tengan acceso a reconocidas marcas internacionales, mediante una oferta competitiva con precios justos¨, confirmó Antonio Burgos, Director General de AR Holdings.

Como parte de los principales logros de estos primeros seis años, es que la compañía también celebra el primer aniversario de la apertura de su propio centro de distribución (CEDI), ubicado en Santa Ana.

Desde este centro se ejecutan todas las labores relacionadas al almacenaje y distribución de productos dentro del país, contando con tecnología de vanguardia, que permite optimizar los procesos logísticos para mejorar la experiencia en línea, y puntos de venta de los consumidores. Para lograr este objetivo, se realizó una inversión de $3 millones.

¨Contar con nuestro propio CEDI con una ubicación estratégica cercana al aeropuerto internacional y a las distintas tiendas que manejamos, nos ha permitido robustecernos como líderes en el mercado retail de Costa Rica, de una forma más competitiva, misión que forma parte del ADN de nuestra compañía¨, expresó Burgos.

Como parte de la confianza y preferencia que AR Holdings ha cosechado con sus consumidores, es que más de 500,000 personas en Costa Rica están suscritas a sus programas de lealtad: Spice Up Rewards y Line Up Rewards, Line Up también estaì activo en Panamaì, Guatemala y El Salvador; y en el 2022 fue lanzado en los mercados de República Dominicana y en Ecuador.

Actualmente, AR Holdings opera en las industrias de: retail, alimentos y hogar, con la representación de 20 reconocidas marcas, entre las que destacan: Crate and Barrel, Forever 21, Gap, Old Navy, Olive Garden, Johnny Rockets, Adolfo Domínguez, Max Mara y Mango, entre muchas otras. Dentro y fuera del mercado costarricense, el portafolio de la empresa supera 85 puntos de venta presentes en 9 países de Latinoamérica.

Entre los planes a futuro para este 2023, la compañía proyecta la apertura de 10 puntos de venta en la región. Este crecimiento de la compañía se extenderá en el mercado latinoamericano, incursionando con la apertura de GAP, Old Navy, Athleta, Forever 21 y Mango, en países como Ecuador, Panamá, Guatemala y Costa Rica.

AR Holdings se ha caracterizado en estos primeros seis años, por contar con una fuerza laboral con un espíritu joven, de marcado talento y mucha pasión; con el objetivo de cambiar la forma de consumo en la región. Dentro de sus políticas destaca la igualdad de género, donde el 55% de la fuerza laboral son mujeres, en todos los niveles.