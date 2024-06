Aproveche las herramientas tecnológicas para alcanzar sus metas financieras

Tome control de su dinero.

Por Revista Summa

Gestionar las finanzas personales de manera eficiente permite alcanzar la estabilidad económica y vivir con más tranquilidad. Afortunadamente, la era tecnológica ofrece una amplia gama de herramientas y aplicaciones que pueden ser de gran utilidad para este propósito.

«Las herramientas digitales y las plataformas de educación financiera están transformando la forma en que las personas gestionan su dinero. Con la ayuda de estas aplicaciones se puede tomar mejores decisiones financieras, ahorrar más, invertir de manera inteligente y alcanzar sus metas financieras a largo plazo», resaltó aseguró Jonnathan González, docente de Administración de empresas de la Universidad San Marcos.

En Costa Rica, estas herramientas están ganando popularidad y se adaptan a las necesidades locales, facilitando la gestión financiera de los ciudadanos. Basta con ingresar a las tiendas de aplicaciones desde el celular o buscar en línea desde el móvil o la computadora y aparecerán un

sinfín de opciones.

Es fundamental revisar las diferentes herramientas, para elegir la que considere más sencilla, apta

para su proyecto presupuestario y segura respecto a sus datos personales y sensibles.

Aplicaciones de presupuesto y seguimiento de gastos. Apps como Mint, You need a Budget (YNAB) y Pocket Guard, tienen diferentes funciones, entre ellas, permiten crear y administrar presupuestos personalizados, categorizar los gastos, establecer metas de ahorro y llevar un control de deudas e inversiones. Incluso, algunas de estas herramientas permiten conectar las cuentas bancarias para obtener una visión global de la situación económica.

Otra gran ventaja de este tipo de herramientas digitales, es que logran generar informes sobre el análisis del comportamiento financiero del usuario.

La inteligencia artificial. Aunque no sustituye el asesoramiento financiero profesional, la IA está revolucionando la vida de las personas y puede ser una gran aliada para gestionar las finanzas personales.

Las diversas aplicaciones y plataformas con esta tecnología van más allá del seguimiento de gastos y presupuestos. Estas herramientas analizan los hábitos de consumo, identifican patrones de gastos y ofrecen recomendaciones personalizadas para optimizar los recursos, ahorrar más e invertir de manera inteligente. Además, pueden utilizar algoritmos predictivos para analizar tendencias del mercado y sugerir oportunidades de inversión que se alineen con los objetivos financieros de cada persona.

Las apps de banca móvil. La mayoría de los bancos en Costa Rica ofrecen esta herramienta, la cual permite realizar diversas transacciones financieras desde la comodidad del teléfono inteligente, como consultar saldos, transferir dinero, pagar facturas y realizar depósitos. Además, permite llevar un control al día de las entradas y salidas de dinero.

Consejos para una óptima gestión financiera personal

Antes de utilizar las herramientas tecnológicas disponibles para la gestión financiera personal, es importante que analice su situación, para ello tome en cuenta estos valiosos consejos que brinda González:

● No espere el año nuevo para iniciar con sus propósitos de estabilidad financiera.

● Determine cuánto dinero ingresa y gasta cada mes.

● Categorizando sus gastos para identificar áreas que le permitan ahorrar.

● Establezca objetivos claros y alcanzables, ya sea para ahorrar, comprar o invertir.

● Considere apartar una cantidad fija de dinero cada mes para cubrir gastos inesperados, como reparaciones del hogar o emergencias médicas, de manera que no llegue a desajustar su presupuesto.

● Priorice el pago de deudas con las tasas de interés más altas.

● Piense en un aporte a planes de jubilación o fondos de inversión para asegurar su bienestar financiero a largo plazo.

● Si lo necesita, no dude en consultar con un asesor financiero profesional que le brinde una guía personalizada que se adapte a su situación, necesidades u objetivos.

La clave para una óptima gestión financiera personal está en la constancia y la búsqueda de información. Aproveche las herramientas tecnológicas disponibles y adopte hábitos financieros saludables para alcanzar la estabilidad económica y tranquilidad que merece.