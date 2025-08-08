Applebee´s & IHOP se alistan para su apertura en Costa Rica

¡Dos marcas icónicas de restaurantes se unen bajo un mismo techo para celebrar una gran apertura!

Por Revista Summa

BLT Global Brands, franquiciado de Applebee’s® Grill + Bar e IHOP®, abrirá el primer restaurante dual de Applebee’s e IHOP en Costa Rica el lunes 18 de agosto, ubicado en San Rafael de Escazú.

El nuevo espacio, localizado en el local #17 de Plaza Tempo, será el hogar de dos de las marcas de restaurantes más queridas del mundo: IHOP, que ofrecerá sus mundialmente famosos Buttermilk Pancakes y platillos de desayuno, y Applebee’s, que servirá cortes premium a la parrilla, hamburguesas artesanales, cócteles clásicos y más.

Desde los favoritos del desayuno de IHOP®, ideales para compartir en familia, hasta los deliciosos clásicos de Applebee’s®, los invitados tendrán ahora una gran variedad de opciones para disfrutar en Plaza Tempo.

Para celebrar la gran apertura, BLT Global Brands invita a sus invitados a vivir lo mejor de ambas marcas este lunes 18 de agosto, con obsequios promocionales exclusivos (hasta agotar existencias).

«Queremos que cada visita sea un momento especial y memorable para nuestros clientes, en un ambiente que celebre la calidez, la buena comida y las relaciones entre amigos, colegas y familiares», expresó Thomas Christopher Talarico, CEO de BLT Global Brands.

Este innovador concepto reúne lo mejor de dos marcas icónicas bajo un mismo techo, ofreciendo un menú cuidadosamente seleccionado con los sabores únicos de IHOP y Applebee’s, todo en un ambiente acogedor que rinde homenaje a la identidad distintiva de cada marca.

El nuevo restaurante, ubicado en Plaza Tempo en San Rafael de Escazú, estará abierto para desayuno, almuerzo y cena de domingo a jueves de 7:00 a.m. a 10:00 p.m., y viernes a sábado de 7:00 a.m. a 12:00 a.m. Para más información visitar las redes sociales de las marcas.