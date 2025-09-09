Apple presenta los iPhone 17 y mantiene los precios de sus modelos Pro pese a aranceles

El ultrafino iPhone 17 Air tiene un precio de salida de US$999 en el mercado estadounidense.

Por EFE

Apple presentó este martes un “nuevo miembro” de su gama de teléfonos inteligentes, el ultrafino iPhone 17 Air -con un precio de salida de US$999- así como un rediseño de los iPhone Pro, los modelos de alta gama de su nueva línea iPhone 17 con un precio de salida de US$1.099, que tiene una batería más grande de cualquier iPhone hasta la fecha.

El director ejecutivo de la empresa, Tim Cook, recalcó que los modelos Pro tienen “el mismo precio que el año pasado por los iPhone 16 Pro de 256 gigabytes”, dejando entrever que los aranceles del 20% que enfrenta la compañía sobre las importaciones procedentes de China no se han traducido en precios más altos.

El ultrafino iPhone 17 Air tiene 5,6 mm de grosor y una pantalla de 6.5 pulgadas. La empresa lo describió hoy en su evento “Awe drops”, celebrado en la sede de la empresa en Cupertino, California, como un dispositivo “potente, pero tan delgado y ligero que parece desaparecer en la mano” y con una batería que dura “todo el día”.

No obstante, la compañía de la manzana mordida afirma que su diseño es el más duradero hasta la fecha, gracias a un caparazón cerámico (‘Ceramic Shield’) y un marco de titanio en ambos lados.

El nuevo miembro de la gama de teléfonos inteligentes de Apple cuenta con un procesador A19 Pro, “el chip más potente para iPhone hasta la fecha”, también anunciado hoy, así como con un sistema de cámara dual de 48 megapíxeles.